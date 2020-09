Bayer Aktie: Die Bullen sind angezählt!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bei der Bayer-Aktie belastet die Anleger wieder einmal das leidige Thema Glyphosat und so wundert es nicht, dass der Kurs der Aktie erneut auf der Maiunterstützung bei 55,37 Euro angekommen ist. Sie wurde in den letzten Tagen bereits leicht unterschritten, denn im Tief fiel die Aktie zunächst am 7. August auf 55,06 Euro und am 28. August auf 54,50 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



