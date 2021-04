Bayer-Aktie: Bringt die HV endlich Impulse?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Kommende Woche wird es wieder einmal spannend für die Bayer-Aktie. Am Dienstag, 27. April 2021 findet die Hauptversammlung statt. Die Kritik am Vorstand ist recht groß. So will die Fondsgesellschaft Deka den Bayer-Vorstand nicht entlasten.

Der Grund sind die milliardenschweren Abschreibungen. Der Kauf von Monsanto eine reine Fehlentscheidung. So beschrieb der Leiter Corporate Governance & Nachhaltigkeit der Deka Investment, Ingo Speich, das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung