Bayer Aktie: Bayer findet keinen Halt!

Die Talfahrt von Bayer an der Börse setzte sich in den letzten Tagen weiter fort. Zwar fielen die Verluste an den einzelnen Tagen meist moderat aus, sie bestätigen jedoch immer wieder den anhaltenden Abwärtstrends des Papiers. Jener wurde zuletzt durch Analysten befeuert, die ihre Kursziele zum Teil deutlich senkten. Es sieht danach aus, als würde es jetzt erst noch weiter bergab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.