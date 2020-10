Bayer Aktie: Aufgepasst! Darum bietet der Rücksetzer auch Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

In den letzten Tagen ist die ohnehin angeschlagene Bayer-Aktie noch einmal massiv unter Druck geraten. Nachdem es bereits am Donnerstag um rund 13 Prozent abwärts gegangen war, bestimmen auch zum Wochenausklang die Bären das Geschehen. Die Aktie verliert weitere knapp 4 Prozent und sackt auf ein neues 8-Jahres-Tief bei 43,87 Euro ab. Damit wurde auch das am 16. März markierte Corona-Tief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



