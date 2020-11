Bayer Aktie: Auf Wachstumskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der Stand! Bayer will sich für die Zukunft gut aufstellen. Kann das durch einen Zukauf gelingen? Die Entwicklung! Bayer will die US-BioTech-Firma Asklepios BioPharmaceutical (AskBio) für bis zu 4 Mrd. Dollar übernehmen – die Hälfte sofort, die andere Hälfte als Meilensteinzahlung -, um dadurch in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!