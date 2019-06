Bayer-Aktie: Analysten hatten seit längerem auf eine Unterbewertung hingewiesen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der gewaltige Kursanstieg steht in direktem Zusammenhang mit dem Milliardeninvestment von Elliott. Der Hedgefonds von Paul Singer hat seinen Einstieg bei Bayer verkündet. Für rund 1,1 Mrd. Euro hat der Investor Anteile an Bayer erworben. Wie man an der Reaktion der Anleger sieht, ist Paul Singer bekannt in der Branche und gilt als einer der aggressivsten aktivistischen Investoren weltweit. Er forderte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung