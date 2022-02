Bayer-Aktie: 2 positive News!

Bayer (WKN: BAY001)-Aktien sind in den vergangenen Jahren nur gefallen. Altaktionäre durchlaufen eine schmerzhafte Phase. Doch die Entwicklung hat auch eine positive Seite. So sind mittlerweile viele negative Nachrichten im Kurs eingepreist und die Bewertung auf ein sehr niedriges Niveau gesunken.

Sollte der Konzern schließlich eine Lösung für seine amerikanischen Glyphosat-Klagen finden, stände einer positiven Aktienkursentwicklung nichts mehr im Wege. Noch ist es nicht so weit, aber Bayer konnte zuletzt über zwei positive Entwicklungen berichten.

1. Bayer erhöht Nubeqa-Umsatzprognose

Mit der Vorstellung seiner Forschungsergebnisse aus der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie Arasens hebt Bayer das Nubeqa-Umsatzpotenzial von 1 auf mehr als 3 Mrd. Euro an. Die Untersuchung zeigt, dass Nubeqa bei metastasiertem, hormonsensitivem Prostatakrebs in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie und Docetaxel das Sterberisiko gegenüber einer alleinigen Androgendeprivationstherapie und Docetaxel um 32,5 % senkt.

Bayer entwickelt Nubeqa zusammen mit Orion Oyi (WKN: A0J3QM). Die Aktien des finnischen Pharmaunternehmens sind nach der Meldung mehr als 30 % gestiegen (18.02.2022).

„Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung freut sich unser Team, noch mehr Patienten mit Prostatakrebs eine zusätzliche Behandlungsoption anbieten zu können, die durch starke klinische Daten gestützt wird. Mit der Bestätigung des klinischen Profils von Darolutamid und der Expansion in das metastasierte Krankheitsbild sowie den Investitionen, die wir in klinische Studien in anderen potenziellen Indikationen tätigen, hat Nubeqa das Potenzial, Spitzenumsätze von mehr als 3 Mrd. Euro zu erzielen“, so der Bayer-Vorstand und Leiter der Pharmaceuticals-Sparte Stefan Oelrich.

2. Saatgut-Pipeline mit Milliarden-Potenzial

Bayer hatte bei seiner Monsanto-Übernahme vor allem das Saatgutgeschäft im Blick, das langfristig weiterhin großes Potenzial besitzt. So hat der Konzern beispielsweise nun eine neue Maissorte vorgestellt, die niedriger wächst und so Stürmen besser standhält.

2023 ist dafür in Nordamerika der erste kommerzielle Testlauf geplant. Die Weltbevölkerung wächst, aber die Anbauflächen bleiben gleich oder sinken sogar, sodass widerstandsfähige und ertragsstarke Sorten immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Bayer hat 2021 mehr als 500 neue Saatgut-Hochleistungssorten und -hybride sowie über 300 neue Pflanzenschutzmittel auf den Markt gebracht. Der Konzern hält mit diesen Produkten in den nächsten beiden Jahrzehnten ein Spitzenumsatzpotenzial von bis zu 30 Mrd. Euro für möglich. Das sind gute Neuigkeiten für den Bayer-Aktienkurs.

„Unsere Pipeline ist das Ergebnis erstklassiger Forschungsarbeit und zeigt, dass wir mit bahnbrechenden Technologien nachhaltige und integrierte Lösungen hervorbringen, die sich an den Bedürfnissen der Landwirte orientieren. Kein anderes Unternehmen der Branche investiert so viel in Forschung und Entwicklung wie wir. Wir sind entschlossen, den Wandel in der Landwirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig den Landwirten den größtmöglichen Mehrwert zu bieten“, so der Bayer-Vorstand und Crop-Science-Leiter Rodrigo Santos.

Der Artikel Bayer-Aktie: 2 positive News! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022