Bayer AG Analyse: Hohe Gewinnchance!

Übergeordnet herrschte nach dem Jahreshoch aus Ende Januar bei 110,22 Euro ein kurzfristiger Abwärtstrend. Dieser brachte den Wert auf ein derzeitiges Jahrestief gegen Ende April bei 88,81 Euro, woraufhin sich der Kursverlauf aber noch immer in dem langfristigem, seit 2013 bestehendem, Aufwärtstrend befindet. An dem Tiefpunkt konnte das Wertpapier eine Trendwende vollziehen und notierte in dieser Handelswoche schon ... Mehr lesen…

