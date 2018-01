Bayer: 2017er Performance war enttäuschend!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Liebe Leser,

wer Bayer-Aktien im Depot hat, dem zeigt der Blick auf die 12-Monats-Performance aktuell ein Plus von mageren rund 2% (Dividendenausschüttung nicht berücksichtigt). Damit gehört die Bayer-Aktie für diesen Zeitraum klar zu den Underperformern im DAX – denn dieser legte im gleichen Zeitraum immerhin rund 12% zu. Und charttechnisch sieht es nicht besonders gut aus bei der Bayer-Aktie, nachdem der Support im Bereich von 105 Euro nicht gehalten hat und nach unten durchbrochen wurde. Damit könnte nun die Marke von 100 Euro „glatt“ die nächste Unterstützung sein, die getestet wird.

Bayer: Marke von 100 Euro „glatt“ als nächste Unterstützung?

Neue Impulse von Seiten der Geschäftszahlen könnte es erst Ende Februar geben: Denn am 28. Februar 2018 steht die Veröffentlichung der Geschäftszahlen 2017 bei Bayer auf der Agenda. Natürlich kann es bei einem Konzern wie Bayer auch außerhalb solcher Termine jederzeit wichtige Neuigkeiten geben. So hatte Bayer z.B. im vorigen Monat den „Beginn der Einreichung der Unterlagen zum Zulassungsantrag für Larotrectinib“ bekannt gegeben, für den US-Markt. Wenn sich ein Wirkstoff als passend erweist und eine Zulassung für ein Medikament erfolgt und dieses zum „Blockbuster“ wird, kann das die wirtschaftliche Lage und damit auch den Aktienkurs von Bayer beflügeln.

Diese Technologie wird in 2018 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2018 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial dieser geheimen Technologie mit. Um welche Technologie es sich dabei handelt, erfahren Sie nur hier und HEUTE!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.