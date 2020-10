Bayer -10%: Sparprogramm verschärft

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Pharmagigant Bayer (WKN: BAY001) bestätigte am Mittwochabend seinen angepassten Ausblick für 2020 und legte eine Schätzung für 2021 vor. Der Leverkusener Konzern teilte außerdem eine ganze Menge mit.

Demnach prognostiziert Bayer für 2021 einen Umsatz in ähnlicher Höhe wie in 2020. Dieser soll 43 bis 44 Milliarden Euro betragen, was Bayer im August aktualisierte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie für 2021 erwartet der Konzern „leicht unter Vorjahresniveau“.

Bayer hatte im August seine ...





