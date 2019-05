BayWa will Tankstellen-Tochter Tessol verkaufen

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

MÜNCHEN/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Agrarhandelskonzern Baywa will sich von seiner Tankstellen-Tochter Tessol trennen.



"Die Ansprache potenzieller Investoren zur kompletten Abgabe der Konzerntochter beginnt jetzt", teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Tessol mit Sitz in Stuttgart betreibt in Süd- und Ostdeutschland rund 150 Tankstellen. Bis spätestens Ende des Jahres soll der Verkauf abgeschlossen sein, sagte eine Sprecherin. Das Geld soll in Sparten investiert werden, auf die sich BayWa künftig stärker konzentrieren will, wie das Geschäft mit erneuerbaren Energien.

Der Mutterkonzern betreibt auch eigene Tankstellen, häufig kleinere Automatenstandorte. Dieses Geschäft bleibe vom Verkauf der Tochter unberührt, hieß es. Wie viel Geld der Konzern mit dem Deal einnehmen will, wurde zunächst nicht bekannt./maa/DP/stk