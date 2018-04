BayWa r.e. gründet Corporate Venture-Capital-Gesellschaft (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

München (ots) -Mit der Gründung der BayWa r.e. Energy Ventures GmbH steigt BayWar.e. in den Corporate-Venture-Capital-Markt ein. Die Gesellschaftsucht ab sofort in Europa und Israel nach skalierbarenGeschäftsmodellen und hochinnovativen Technologien aus dem gesamtenEnergiebereich mit Fokus auf digitale Lösungen, Speicher undE-Mobilität. Ziel der BayWa r.e. Energy Ventures ist es, sich in derfrühen Entwicklungsphase mit einer bis zu fünf Millionen Euro anStartups zu beteiligen und bei Bedarf mit Branchenexpertise,Infrastruktur und Vertriebspower zu unterstützen. Die eigenständigeUnternehmenseinheit garantiert ein Höchstmaß an Unabhängigkeit fürdie Startups, schnelle Entscheidungen und Flexibilität. Zudem ist einEngagement in weiteren Finanzierungsrunden vorgesehen.Um über jährlich bis zu fünf Investitionen in vielversprechendeStartups direkten Zugang zu aktuellen Trends und Entwicklungen amEnergiemarkt zu haben, setzt die BayWa r.e. Energy Ventures auf dieunternehmerische Stabilität durch die BayWa AG. Aber auch dastiefverwurzelte Verständnis des Marktes sorgt für die richtigeAnsprache potenzieller Partner.So übernimmt Ulrich Seitz als Geschäftsführer die Leitung derneuen Risikokapitaltochter.Als Gründer, Berater und Venture Capital Manager mit über 10Jahren Erfahrung in der Startup-Szene weiß er genau, worauf es beider Auswahl von und der strategischen Unterstützung für Startupsankommt."Durch die Entscheidung, mit Ulrich Seitz einen erfahrenen Gründerins Haus zu holen, verdeutlichen wir, wie wichtig es uns ist, eingemeinsames Verständnis von Strategien und Prozessen mit den jungenUnternehmen aufzubauen. Nur so lassen sich die Synergien zwischen demMutterkonzern und Startups heben", erklärt Matthias Taft,Energievorstand der BayWa AG. "Selbstverständlich geht es uns bei dengeplanten Minderheitsbeteiligungen auch um den finanziellen Erfolg.Gleichzeitig wollen wir mit dieser Entscheidung aber auch unserInnovationsmanagement intensivieren und uns über etwaigePartnerschaften neue Marktzugänge verschaffen."So unterstützt BayWa r.e. die Neugründungen nicht nur mitfinanziellen Mitteln, sondern auch über die Einbindung in seineinternationalen Vertriebskanäle und etablierten Kooperationen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen den Startups strategischeVorteile und hilft dabei, den Unternehmenswert substantiell zusteigern."BayWa r.e. zeichnet sich bis heute durch eine starkeunternehmerische Prägung aus", ergänzt Ulrich Seitz, ManagingDirector der BayWa r.e. Energy Ventures GmbH. "Besonders sichtbarwird dies in den schnellen Entscheidungsprozessen und der agilenOrganisationsstruktur. Durch diesen Aufbau, das globale Netzwerk unddie Erfahrungen im Energiemarkt sowie meiner Gründer- undVenture-Capital-Expertise werden wir mit der BayWa r.e. EnergyVentures eine Risikokapital-Gesellschaft aufbauen, die Startups einerfolgreiches Wachstum ermöglicht und das Geschäft der BayWa r.e.nachhaltig unterstützt.Wir engagieren uns hierbei langfristig sowohl als Lead- undCo-Investor."BayWa r.e. Energy Ventures wird am 16. April 2018 als Sponsor aufder "Start Up Energy Transition" in Berlin vertreten sein. Gernekönnen zu diesem oder einem späteren Zeitpunkt Interviewtermine mitHerrn Taft und Herrn Seitz vereinbart werden. Bei Interesse bitteE-Mail an baywa-re@lhlk.de.BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.):Die BayWa r.e. renewable energy GmbH bündelt als 100%ige Tochterder BayWa AG die Aktivitäten der Geschäftsfelder Solarenergie,Windenergie, Bioenergie sowie Geothermie. Mit Hauptsitz in Münchenist BayWa r.e. weltweit aktiv. Als Full-Service-Partner mit rund1.400 Mitarbeitern und mehr als 25 Jahren Markterfahrung entwickelt,realisiert, berät und betreut BayWa r.e. Projekte im Bereich dererneuerbaren Energien. Das Unternehmen übernimmt darüber hinaus dieBetriebsführung sowie die Instandhaltung von Anlagen. WeitereGeschäftstätigkeiten umfassen den Handel mit Photovoltaik-Komponentenund den Einkauf und die Vermarktung von Energie aus erneuerbarenQuellen.Die Muttergesellschaft BayWa AG ist ein internationaler Handels-und Dienstleistungskonzern mit den Kernsegmenten Agrar, Energie undBau.Pressekontakt:BayWa r.e. renewable energy GmbHMark CooperSenior PR ManagerTelefon: +49 89 383932 3611E-Mail: mark.cooper@baywa-re.comBeratende Agentur:LoeschHundLiepold Kommunikation GmbHTegernseer Platz 7D-81541 MünchenTelefon: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 298Fax: +49 - (0) 89 - 72 01 87 - 20Geschäftsführer: Dirk Loesch, Jan LiepoldOriginal-Content von: BayWa r.e. renewable energy GmbH, übermittelt durch news aktuell