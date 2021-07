Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

München (ots) - BayWa r.e. wurde für ihre innovative "Fruitvoltaic"-Anlage in den Niederlanden mit dem "The smarter E AWARD" in der Kategorie "Outstanding Projects" ausgezeichnet. Der Bau der Agri-PV-Anlage, die Nahrungsmittel- und Energieproduktion kombiniert, wurde im Juli 2020 in Babberich abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um die größte und technisch ausgereifteste Fruitvoltaic-Lösung in Europa."The smarter E AWARD" honoriert Lösungen und Konzepte, die Erneuerbare Energien, Dezentralität und Digitalisierung kombinieren, um verschiedene Aspekte des Energiebereichs zu verbinden. In der Kategorie "Outstanding Projects" werden die besten, bereits umgesetzten Projekte aus den Bereichen Solarenergie, Speicherlösungen, Energiemanagement und Transport ausgezeichnet.Das Projekt in Babberich verfügt über eine Gesamtleistung von 2,67 MWp und erstreckt sich über eine Himbeerfarm von 3,3 Hektar. Durch die spezielle Konstruktion des semitransparenten Photovoltaikdaches sind keine zusätzlichen Kunststoffabdeckungen nötig, um die Früchte vor extremen Wetterereignissen zu schützen. Die Lösung bietet somit ein stabiles Klima für den Anbau von Früchten und erzeugt dabei gleichzeitig saubere Energie.Stephan Schindele, Head of Product Management Agri-PV bei BayWa r.e., erklärt: "Mit unserem Anlagensystem haben wir uns als einer der wichtigsten Akteure im Bereich Agri-PV in Europa positioniert. Diese Auszeichnung ist für uns ein weiterer unabhängiger Beweis für die besondere Qualität unserer Agri-PV-Lösung."BayWa r.e. will bis 2025 im Bereich Agri-PV insgesamt 250 MWp installieren. Unter anderem mit Apfelbauern arbeitet BayWa r.e. an einer Reihe von weiteren Agri-PV-Projekten, die zeigen, dass Agri-PV die Landwirtschaft dabei unterstützt, sich an den Klimawandel anzupassen und gleichzeitig zur Dekarbonisierung und zum Klimaschutz beizutragen.Die Projekte unterstreichen zudem, dass sich die Qualität der Früchte verbessern und die Produktionskosten senken lassen. Eine Win-win-Situation für die Landwirtschaft und die Erneuerbare-Energien-Branche - gemeinsam gegen den Klimawandel.Pressekontakt:BayWa r.e. AGRaphael LohrerCorporate CommunicationsTelefon: +49 89 383932 4534E-Mail: raphael.lohrer@baywa-re.comOriginal-Content von: BayWa r.e. renewable energy GmbH, übermittelt durch news aktuell