BayWa r.e. Energy Ventures investiert in schwedisches Energie-Startup Blixt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

München (ots) -BayWa r.e. Energy Ventures, die Venture-Capital-Einheit von BayWar.e., bestätigt ihr erstes Investment in das schwedischeEnergie-Startup Blixt. Blixt ist das bislang erste Unternehmen, dasHalbleiter-basierte Schutzschalter und Sicherungen fürPrivathaushalte anbietet, die zahlreiche Smart-Metering- undSmart-Grid-Lösungen ermöglichen. Als Hauptinvestor derSeed-Finanzierungsrunde ermöglicht BayWa r.e. Energy Ventures demStartup Zugang zur globalen Infrastruktur der BayWa r.e.-Gruppe.Zusammen mit Angel-Investoren beläuft sich die Gesamthöhe derFinanzierung auf insgesamt zwei Millionen Euro seit der Gründung vonBlixt im Februar 2018."Mit ihren hochinnovativen Produkten und dem Potenzial, dendigitalisierten Energiemarkt der Zukunft entscheidend zu prägen,passt Blixt ideal zu uns und unseren Investitionszielen. Diewegweisende digitale Sicherung ist eine radikale Innovation mit hohemdisruptiven Potential und eröffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten:Energieversorgungsunternehmen können dank des neuen digitalenSchalters Preise und Tarife bedarfsgerecht und individuell gestalten,womit Blixt die Basis für Demand-Response-Programme und eineintelligente Netzsteuerung schafft", kommentiert Ulrich Seitz,Managing Director von BayWa r.e. Energy Ventures. "Das starkeNetzwerk der BayWa r.e. wird das Wachstum von Blixt in denZielmärkten signifikant beschleunigen und dazu beitragen, dieEnergiewende in Europa voranzutreiben."Das in Stockholm ansässige Startup entwickelt eine digitaleSicherung, die durch den Verzicht auf mechanische Teile eineStromkreisunterbrechung innerhalb von nur 250 Nanosekundenermöglicht. Dank Mikrocontroller- und neuenKommunikationsschnittstellen wird der alte Sicherungskasten damit zueinem intelligenten Schaltzentrum für das Energiemanagement. DieSicherung von Blixt kann in regulären Sicherungskästen nachgerüstetwerden und vereint die Funktionen von existierenden Sicherungen,Fernsteuerungen und intelligenten Zählern in einem einzigen Gerät.Darüber hinaus können auf der Blixt-Sicherung Softwareanwendungenauch nachträglich installiert werden, so dass Kunden automatischZugriff auf die neuesten Services haben. Seit dem 8. Oktober bietetBlixt sein Development Kit zum Download an und stellt so auch derglobalen Entwickler-Community das Potenzial der digitalenSchutzschalter zur Verfügung.Charlotta Holmquist, Gründerin von Blixt freut sich über die neuePartnerschaft: "Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihremumfangreichen Netzwerk im Bereich der Energiedienstleistungen istBayWa r.e. Energy Ventures für uns der perfekte Investor. Ebensowichtig für unsere Entscheidung war, dass das Team die Kultur und dieDenkweise von innovativen Startups versteht und die Flexibilitätmitbringt, um ein junges Unternehmen in seinem Wachstum zuunterstützen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit UlrichSeitz, der BayWa r.e. Energy Ventures in unserem Board of Directorsvertritt. Dank des Investments werden wir unsere Technologie weiterverbessern und einen wichtigen Beitrag zur Evolution der Elektrizitätleisten. Beginnen werden wir damit im 30-Milliarden-Dollar-Markt fürdigitale Schutzschalter und werden uns danach Schritt für Schritt inweitere Märkte vorarbeiten."Über BayWa r.e. Energy VenturesGegründet im April 2018 und mit Fokus auf digitalen Lösungen,Speichern und E-Mobilität, sucht BayWa r.e. Energy Ventures nachinnovativen Startups aus dem Energiesektor, um dort während denentscheidenden Phasen der frühen Entwicklung als Lead oderCo-Investor zu investieren. Mit der Stabilität und Finanzkraft derBayWa AG im Rücken agiert BayWa r.e. Energy Ventures alseigenständiges Unternehmen und kann den Startups maximaleUnabhängigkeit, schnelle Entscheidungen und Flexibilität garantieren.Das Team mit Sitz in München wird geleitet von Ulrich Seitz, einemVenture Capital-Manager mit über zehn Jahren Erfahrung in derStartup-Szene. Mehr Informationen unter: BayWa r.e. Energy VenturesBayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.):Die BayWa r.e. renewable energy GmbH zählt zu den führendenEntwicklern, Dienstleistern, PV-Großhändlern und Anbietern vonEnergielösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Mit demAnspruch "r.e.think energy" - Energie neu denken, ist das Unternehmenweltweit aktiv.Als Full-Service-Partner mit mehr als 25 Jahren Markterfahrung hatBayWa r.e. bereits Anlagen mit 2 GW in Betrieb genommen undverantwortet die Betriebsführung von über 5 GW Anlagenleistung.BayWa r.e. ist eine 100%ige Tochter der BayWa AG. DerBayWa-Konzern erwirtschaftet einen jährlichen Gesamtumsatz von 16Milliarden Euro.Pressekontakt:BayWa r.e. renewable energy GmbHMark CooperSenior PR ManagerTelefon: +49 89 383932 3611Mail: mark.cooper@baywa-re.comOriginal-Content von: BayWa r.e. renewable energy GmbH, übermittelt durch news aktuell