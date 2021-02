BayWa-Aktie: Wird der Valentinstag so coronakonform?

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Zum Valentinstag versucht sich BayWa daran, die Verbraucher in Coronazeiten zum Umdenken zu bewegen. Traditionell werden am 14. Februar gerne Blumen und andere Kleinigkeiten verschenkt. In Coronazeiten und ausgerechnet an einem Sonntag ist das allerdings nur schwierig in die Tat umzusetzen.

Als Alternative bietet BayWa in Zusammenarbeit mit Landwirten die Möglichkeit, auf der Plattform „combayn.de“ Patenschaften für Blühflächen zu erwerben. Schon ab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung