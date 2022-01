BayWa Aktie: Renwables‘ Solarpark gefällt Encavis. 56,3 MW verkauft.

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

BayWa aktie ist ein eher defensives Investment mit einer Prise Phantasie durch die BayWa r.e. renewable energy GmbH -Tochter. BayWa AG (ISIN: DE0005194062) kann sich heute über den Verkauf eines im Bau befindlichen spanischen Solarparks an einen von Encavis Management betreuten Fonds freuen.

Und passend dazu meldet heute ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) ein Geschäft mit der BayWa Tochter r.e. renewable enrgy GmbH. Für den Spezialfonds Encavis Infrastructure Fund II (EIF II) erwirbt man den 56,3 MW Solarpark Archidona in der Provinz Málaga. Der exklusiv von der Bayern LB vertriebene Fonds, der sich an Kreditinstitute, allen voran Sparkassen und Genossenschaftsbanken richtet, wird von der Encavis Asset Management AG „betreut“. Nicht das erste Geschäft zwischen den Encavis und BayWa Töchtern.

Matthias Taft, CEO der BayWa r.e., drückt seine Zufriedenheit aus : „Wir freuen uns sehr, mit diesem Projekt bereits unseren fünften Solarpark in Spanien zu realisieren und damit unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Encavis Asset Management AG fortsetzen zu können. Durch das mit dem weltgrößten Brauereiunternehmen AB InBev abgeschlossene PPA werden die europäischen Brauereien des Konzerns mit erneuerbarem Strom versorgt. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Nachhaltigkeitsziele von AB InBev und macht Archidona zu einem herausragenden Projekt für alle Beteiligten.“

BayWA Aktie. Neben dem angestrebten Bestandsaufbau bleiben immer noch Kapazitäten für die aktuelle EBIT-Rechnung – passt bei der renwables – Tochter.

So bedient die Hoffnungsträger Tochter, die seit der Finanzspritze von 530 Mio EUR durch Infrastrukturfonds aus dem CS Umfeld für eine 49 % Minderheitsbeteiligung „durchstarten“ kann, beide Seiten der Medaille. Langfristige dauerhafte Erträge mit Aufbau stiller Reserven durch „erneuerbare Energien“ im Eigenbestand. Und parallel Veräusserungserlöse „auf einmal“ durch Projektierung und Bau für Dritte. So wie Heute für den Bankenfonds.

Und dasselbe gilt natürlich für die Encavis AG,

die mit ihrer Tochter Encavis Management AG natürlich mittlerweile durch das Management diverser Spezialfonds beachtliche laufende Erträge für den Konzern erwirtschaftet. Eine sinnvolle Ergänzung der Kernstrategie der Encavis AG,. Neben dem Aufbau eines diversifizierten Bestands an erneuerbaren Energieanlagen. Und es muss kein Zufall sein, dass nachdem die Encavis AG „gerade“ ihre zwei grössten Solarparks in Spanien im Eigenbestand betreibt, nun auch die Management Tochter die Attraktivität des Marktes zu schätzen weiss.

„In den vergangenen Monaten haben wir unsere Fondsinvestoren beim Erwerb zahlreicher Wind- und Solarparks beraten. Mit dieser Investition engagieren wir uns erstmals auf dem spanischen Markt, einem der am schnellsten wachsenden Märkte für Erneuerbare Energien in Europa. Unser Spezialfonds erweitert und diversifiziert damit sein Portfolio um eine weitere attraktive Region“, so Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG. Anlässlich der heutigen Transaktion.

Aktuell (12.01.2022 / 11:07 Uhr) notiert die BayWa Aktie im XETRA-Handel mit einem leichten Minus bei 37,48 EUR.



