BayWa AG Aktie: Mit Künstlicher Intelligenz gegen den Klimawandel!

Im Kampf gegen den Klimawandel lassen sich zahlreiche Unternehmen immer neue Ideen einfallen. Auch BayWa hat sich offenbar Gedanken gemacht und will bei der Internationalen Grünen Woche vom 17. Bis 26. Januar der Frage nachgehen, wie Künstliche Intelligenz zum Klimaschutz beitragen kann. Konkret sollen zwei Agrarroboter vorgestellt werden, welche Unkraut an Weinbeeren, in Obst- und Gemüsegärten und in Baumschulen bekämpfen sollen.

