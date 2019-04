BayBG veröffentlicht Jahresbilanz 2017/18: Rekord bei Neu-Investments: 52,3 Mio. Euro (FOTO)

München (ots) -Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, München, hat imGeschäftsjahr 2017/18 Neuinvestments im Volumen von 52,3 Mio. Euro(Vorjahr: 38,1 Mio. Euro) bei 75 Unternehmen realisiert. DerBeteiligungsbestand beläuft sich auf 307 Millionen Euro. Die knapp500 BayBG-Beteiligungsnehmer beschäftigen rund 50.000 Mitarbeiter undsetzen mehr als 10 Milliarden Euro um, so die BayBG bei derVorstellung der Jahresbilanz in München (05.04.).Der Schwerpunkt der BayBG-Investments lag im vergangenen Jahrerneut auf der Finanzierung von Expansionsprojekten mittelständischerUnternehmen, beispielsweise Kapazitätserweiterungen, die Einführungneuer Produkte oder die Umsetzung vonInternationalisierungsstrategien. "Obwohl gerade bei der Finanzierungvon unternehmerischen Investitionsprojekten die Kapitalanbieter`Schlange stünden´, sei es der BayBG gelungen, in diesem Segment ihreNeuengagements auf ein Volumen von 31 Millionen Euro nahezu zuverdoppeln" so Peter Pauli, Sprecher der BayBG-Geschäftsführung.Seit Jahren positiv entwickelt sich der GeschäftsbereichVenture-Capital, in dessen Fokus junge Technologieunternehmen mitskalierbaren Geschäftsmodellen stehen. Nach Neuinvestments in Höhevon 10 Millionen Euro, beläuft sich der Beteiligungsbestand in diesemGeschäftsfeld auf knapp 50 Millionen Euro, mehr als 30Start-up-Unternehmen werden im VC-Portfolio begleitet.Darüber hinaus investierte die BayBG auch 2018 wieder in mehrereUnternehmen, die mit Beteiligungskapital eine familienexterneUnternehmensnachfolge umsetzten. Das Neuengagement bei Unternehmen inTurnaround- und Restrukturierungssituationen belief sich auf 6,3Millionen Euro.Neben den Neuinvestments prägten auch erfolgreiche Exits(Verkäufe) das Geschäftsjahr, zum Beispiel ging die aufCloud-Telefonie spezialisierte NFON AG, die die BayBG seit 2008begleitet, im Mai 2018 an die Börse. Insgesamt realisierte die BayBGeinen Jahresüberschuss von 4,4 Millionen Euro (Vorjahr: 6,1 MillionenEuro)."Die BayBG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück",resümiert Peter Pauli. "Dank ihrer guten wirtschaftlichen Lage wirddie BayBG dem Mittelstand auch in Zukunft ein starker Partner fürBeteiligungskapital sein."Pressekontakt:Josef.Krumbachner@baybg.deOriginal-Content von: BayBG, übermittelt durch news aktuell