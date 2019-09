BayBG und Bayern Kapital engagieren sich bei Goodly Innovations / Erfolgreiche Finanzierungsrunde für Augmented Reality-Spezialisten

München/Grünwald (ots) - Goodly Innovations, führender Anbietervon Augmented-Reality-Lösungen (AR) für regulierte Industrien, hateine erfolgreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen. NebenLead-Investor BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft haben auchBayern Kapital und zwei weitere Investoren Kapital im siebenstelligenBereich in das 2016 gegründete Unternehmen eingebracht.OptiworX, das erste Produkt von Goodly Innovations, trägt mitHilfe von AR zu einer optimalen Prozessführung bei. Es ist daseinzige System, das eine dynamische Multi-User- undMulti-Device-Funktionalität für große industrielle Herstellungs- undVerpackungsanlagen anbietet. Es unterstützt Mitarbeitende und Teams,ihre immer komplexeren Arbeitsprozesse einfacher, schneller, präziseund fehlerfrei abzuarbeiten.OptiworX wurde für die anspruchsvollen Anforderungen derpharmazeutischen und Biotech-Industrie entwickelt und wird vonmehreren internationalen Pharma-Konzernen erfolgreich eingesetzt. DiePlattform ist als modulares, herstellerunabhängiges Systemkonzipiert. Das System ermöglicht eine schnelle, individuelleEinrichtung und Integration in nahezu jede Produktionsumgebung.Robert Hoffmeister, Co-Founder und CEO von Goodly Innovations,stellt fest: "Dank der Finanzierungsrunde können wir den weiterenAusbau von OptiworX im GMP-regulierten Biopharma-Umfeldvorantreiben. Mit OptiworX unterstützen wir die Unternehmen, durchden Einsatz modernster und intuitiver Technologie, bis zu 50%Produktivitätsreserven freizusetzen."Alexander Ullmann, Investment Manager bei der BayBG: "Mit OptiworXoptimiert Goodly Produktionsprozesse und minimiert geplante undungeplante Stillstands- und Umrüstzeiten von Anlagen. Überzeugt hatuns vor allem das herausragende Alleinstellungsmerkmal derGoodly-Lösung: Es ist das einzige AR-System, das es mehrköpfigenTeams ermöglicht, gleichzeitig und in Echtzeit synchron an einerAufgabe zu arbeiten."Dr. Georg Ried, Geschäftsführer von Bayern Kapital: "GoodlyInnovations hat ein Produkt entwickelt, das mithilfe von AugmentedReality ein grundlegendes Problem der Pharma- und Biotech-Branchelöst. Die Technik arbeitet verlässlich - ein wichtiger Punkt in einemregulierten Umfeld. In Verbindung mit der Erfahrung des Gründerteamssind das gute Voraussetzungen, das System in einem großen Markt alsStandard zu etablieren."Pressekontakt:Josef.Krumbachner@baybg.deTel. 089 122280-172Original-Content von: BayBG, übermittelt durch news aktuell