BayBG engagiert sich bei Loyalty Prime: Erfolgreiche Finanzierungsrunde für Anbieter von SaaS-Kundenbindungsplattform

München (ots) - Die Loyalty Prime Gruppe, ein führender Anbietervon Kundenbindungsplattformen auf SaaS-Basis, hat eine weitereFinanzierungsrunde in Millionenhöhe abgeschlossen. Kapitalgeber sinddie BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft als Neuinvestor sowiedas seit 2017 bestehende Investorenkonsortium (Senovo, UVC Partnersund Business Angel Alexander Bruehl).Die weltweite Nachfrage von Unternehmen nach IT-Lösungen zumBetrieb von Bonusprogrammen ist ungebrochen. Ein Milliardenmarkt, densich die IT-Firma Loyalty Prime mit Sitz in München, London, Atlantaund Neu-Delhi kontinuierlich erschließt. Mit seinen mehrfachausgezeichneten Angeboten bietet Loyalty Prime mittleren bis großenUnternehmen international eine flexible Lösung, umKundenbindungsprogramme schnell und effizient aufzusetzen.Seit Gründung durch die beiden Kundenbindungs- und IT-ExpertenChristoph Straub und Kunal Mohiuddin im Jahr 2014 konnte LoyaltyPrime zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen (Handel& eCommerce, Reise & Hotellerie, Automotive, TV & Entertainment,Konsumgüter) gewinnen. Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 -mit einer Umsatzsteigerung von 80 Prozent, den Markteintritt in dieUSA sowie eine Verdopplung der international gewonnenen Kunden -sichert sich Loyalty Prime mit der neuen Finanzierungsrunde einesolide Basis für die weitere internationale Expansion sowieProduktinnovationen.BayBG-Investment-Manager Andreas Heubl: "Loyalty Prime hat sichinnerhalb weniger Jahre vom Start-up zu einem weltweit aktiven undführenden Anbieter von Loyalty-Programm-Lösungen entwickelt. DasUnternehmen beweist seit 2014 kontinuierlich, dass es mit seinenProdukten die große Nachfrage nach effektiven Kundenbindungslösungenerfolgreich bedienen kann. Wir freuen uns, Loyalty Prime in unseremInvestitionsportfolio willkommen zu heißen."Positiv zeigt sich auch Loyalty Prime Gründer und CEO ChristophStraub: "Wir sind stolz, dass wir mit der BayBG einen weiterenerfahrenen Investor gewinnen konnten. Mit dem zusätzlichen Kapitalwerden wir unser hoch performantes, internationales Team erweitern,unsere Produktinnovationen vorantreiben und unsere Position als einerder weltweit führenden Anbieter von SaaS-Loyalty-Lösungen weiterintensiv ausbauen."Pressekontakt:Josef Krumbachnerjosef.krumbachner@baybg.de089 122280-172Original-Content von: BayBG, übermittelt durch news aktuell