Baxter International-Aktie: Kurzfristig unter Druck

Im Anschluss an das Tief vom 30. November bei 74,32 US-Dollar startete eine neue Aufwärtsbewegung. Sie ließ die Baxter-Aktie in eine dynamische Rallye übergehen und den 50-Tagedurchschnitt überwinden. Fortgesetzt wurde der Anstieg zunächst auch im neuen Jahr, sodass am 5. Januar bei 88,91 US-Dollar ein neues Hoch ausgebildet werden konnte. Seitdem fällt der Kurs dynamisch zurück.

