Baxter: Ist das noch normal?

Für die Aktie Baxter stehen per 16.09.2018, 05:53 Uhr 77,7 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Baxter zählt zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

Wie Baxter derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Baxter 8 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Baxter-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 77,69 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -6,86 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 72,36 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Baxter weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,98 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Medical Equipment & Devices") von 1,72 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,74 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Baxter von 77,69 USD ist mit +11,16 Prozent Entfernung vom GD200 (69,89 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 73,56 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +5,61 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Baxter-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.