Bawag: Verhaltener Börsenstart!

Liebe Leser,

wie bereits berichtet, war ich Mitte Oktober für einige Tage in Österreich. Ich habe dort für meine Börsendienste Unternehmen besichtigt und die Gewinn-Messe in Wien besucht. Da die Börse Wien nur selten im Fokus der deutschen Medien steht, stelle ich Ihnen hier noch einige spannende Börsenthemen aus Österreich vor. In der vergangenen Woche fand in Österreich der größte Börsengang in der Geschichte des Landes statt. Es handelt sich dabei um den Börsengang der österreichischen Bank Bawag. Kennen Sie (noch) nicht? Dann befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Ich bin sicher, dass in Deutschland nicht allzu viele Menschen Bawag kennen.

Auch bin ich sicher, dass in Deutschland viele Anleger keine Notiz vom Börsengang von Bawag genommen haben. Daher möchte ich jetzt auf das Unternehmen Bawag und auf den Börsengang eingehen. Die Bawag PSK (so der vollständige Name) ist, gemessen an der Bilanzsumme, die viertgrößte Bank Österreichs. Das Unternehmen kam Ende 2016 auf eine Bilanzsumme von 39,7 Mrd. Euro und beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter.

Bawag hat eine bewegte Vergangenheit. 2005 geriet die Bawag wegen eines Finanzskandals, bei dem die Bank rund 3,5 Mrd. Euro verlor, in eine gravierende Schieflage und musste durch eine milliardenschwere Auffangaktion des Staates vor dem Konkurs gerettet werden. Im Jahr 2007 kaufte der US-Fonds Cerberus 90% der Bawag-Anteile. Der Rest ging an verschiedene österreichische Unternehmen (unter anderem die Österreichische Post). Im Jahr 2012 erwarb GoldenTree Asset Management, ein US-Finanzinvestor, einen Bawag-Anteil von ca. 39% vom US-Fonds Cerberus.

Details zum Bawag-Börsengang

Der Börsengang von Bawag fand am vergangenen Mittwoch statt. Die Bawag-Aktien starteten mit 47,30 Euro in den Handel und fielen dann zeitweise knapp unter die Marke von 46 Euro zurück. Damit notierte die Aktie zwischenzeitlich 2 Euro unter dem Ausgabepreis. Über die Ziellinie gingen die Papiere am ersten Handelstag dann schließlich mit 46,50 Euro. Wer beim Börsengang Bawag-Aktien gezeichnet hatte, kam somit am Ende des 1. Handelstages auf ein Minus von mehr als 3%. Heute ging die Aktie mit 45,18 Euro aus dem Handel, was für die Zeichner der Bawag-Aktie ein noch größeres Minus bedeutet.

Der verhaltene Börsenstart hatte sich schon im Vorfeld erahnen lassen. Denn das Interesse an den Bawag-Aktien war nicht gerade riesig. Zwar wechselten wie geplant inklusive Mehrzuteilungsoption 40,25 Mio. Aktien den Besitzer, doch mit 48 Euro lag der Ausgabepreis je Anteilsschein eher am unteren Ende der Preisspanne von 47 bis 52 Euro. Statt eines angestrebten Emissionserlöses (Erlös durch den Börsengang) von 2 Mrd. Euro wurden es nur 1,9 Mrd. Euro. Damit schaffte des Bawag aber trotzdem auf Platz 1 der Liste der größten Börsengänge an der Börse in Wien. Am vergangenen Freitag wurde die Bawag-Aktie zudem in den österreichischen Leitindex ATX aufgenommen und zählt dort nun zu den Schwergewichten. Wie es mit der Bawag-Aktie weitergeht, lesen Sie demnächst hier im „Schlussgong“. Interessenten rate ist, die Aktie zunächst weiter zu beobachten und abzuwarten, wie die nächsten Zahlen ausfallen, bevor Sie zugreifen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rolf Morrien.