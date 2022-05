Bavarian Nordic-Aktie: Die Bullen geben Vollgas

Verantwortlich für das inzwischen deutliche verbesserte Chartbild der Bavarian-Nordic-Aktie sind im Grunde nur zwei Tage, der Donnerstag und der Freitag. Doch an diesen stieg der Kurs steil an. Der 50-Tagedurchschnitt bei 21,05 Euro wurde wie weiche Butter durchstoßen und auch das Hoch vom 5. April bei 25,54 Euro vermochte die Käufer nicht aufzuhalten. In der Spitze stiegen die Notierungen am… Hier weiterlesen