Die Bavaria Filmproduktion GmbH bereitetderzeit die Verfilmung des Thomas-Mann-Klassikers "Bekenntnisse desHochstaplers Felix Krull" als Kinospielfilm vor. Gedreht werden sollab Frühjahr 2020 in München, im Rheinland sowie in Lissabon.Unter der Regie von Detlev Buck ("Bibi und Tina", "Die Vermessungder Welt", "Männerpension" u.a.) übernimmt Jannis Niewöhner ("Beat","Rubinrot", "4 Könige" u.a.) die Titelrolle. In weiteren Rollenbestätigt werden Liv Lisa Fries ("Babylon Berlin", "Boy 7", "Romeos"u.a.) und David Kross ("Ballon", "Der Vorleser", "Krabat" u.a.). DasDrehbuch schrieb Starautor Daniel Kehlmann ("Tyll", "Die Vermessungder Welt").Produziert wird "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" vonder Bavaria Filmproduktion GmbH (Produzent: Markus Zimmer) inKo-Produktion mit Warner Bros. Film Productions Germany. Warner Bros.wird den Film 2021 in die deutschen Kinos bringen.Die Romanverfilmung erzählt die Geschichte des jungen Felix Krull(Jannis Niewöhner), eines attraktiven jungen Mannes ausgutbürgerlichem Haus, der seine Hochstapelkünste seit frühestemKindesalter perfektioniert hat. Als sich ihm nach einigenSchicksalsschlägen die Möglichkeit eröffnet, als Liftboy in einemPariser Luxus-Hotel zu arbeiten, zögert er nicht lange, sein altesLeben hinter sich zu lassen. Bei einem Zusammentreffen mit demjungen, unglücklich verliebten Marquis Louis de Venosta (David Kross)kommen die beiden auf die Idee, ihre Identitäten zu tauschen, um demMarquis ein Zusammenleben mit der temperamentvollen ProstituiertenZaza (Liv Lisa Fries) zu ermöglichen. Die Fähigkeit, die Menschen zubezaubern und zu betrügen, führt Krull schließlich bis an denKönigshof von Lissabon, wo er sein Meisterstück als Hochstaplerabliefern kann.Unterstützung erfährt das Projekt schon jetzt durch denFilmFernsehFonds Bayern.