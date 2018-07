Bavaria Film setzt auch im Geschäftsjahr 2017/18 positive Entwicklung fort

München (ots) - Die Münchner Bavaria Film GmbH hat dasGeschäftsjahr 2017/2018, das am 31. Januar 2018 endete, im Konzernmit Umsatzerlösen in Höhe von 224,5 Mio. Euro abgeschlossen (Vj.:223,8 Mio. Euro). Die Gesamtleistung betrug 268,2 Mio. Euro (Vj.:225,7 Mio. Euro).Das Betriebsergebnis (EBIT) im Konzern liegt im abgelaufenenGeschäftsjahr bei 16,4 Mio. Euro (Vj.: 13,1 Mio. Euro). ZumBilanzstichtag 31.1.2018 beträgt das Eigenkapital im Konzern 86,4Mio. Euro (Vj.: 83,7 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote liegt bei 33,6% und damit aufgrund der produktionsbedingt gestiegenen Bilanzsummeunter dem Vorjahreswert von 43,5 %. Während des Geschäftsjahres warenim Durchschnitt circa 1800 feste und freie Mitarbeiterinnen undMitarbeiter beschäftigt.Die Muttergesellschaft Bavaria Film GmbH erzielte Umsatzerlöse inHöhe von 26,1 Mio. Euro (Vj.: 24,6 Mio. Euro) und einenJahresüberschuss von 8,04 Mio. Euro (Vj.: 4,03 Mio. Euro). ZumBilanzstichtag 31.1.2018 verfügte die Bavaria Film GmbH über einEigenkapital von 65,9 Mio. Euro (Vj.: 62,4 Mio. Euro). DieEigenkapitalquote beträgt 50,5 % und liegt damit leicht höher als imVorjahr (48,8 %).Dr. Christian Franckenstein, CEO: "Wir blicken auf einerfolgreiches Geschäftsjahr 2017/18 zurück, in dem wir wieder solidegewirtschaftet und gute Ergebnisse erzielt haben. Für die kommendenJahre werden wir Bavaria Film durch Investitionen weiter stärken.Angesichts einer voll ausgelasteten Branche, unserer Standorte inattraktiven Metropolregionen und der fortschreitenden Digitalisierungwerden wir den Bereichen Human Resources und IT einen noch höherenStellenwert beimessen. In bewegten Zeiten, gerade in unsererMedienindustrie, freuen wir uns, für unsere Auftraggeber undGeschäftspartner ein zuverlässiger und leistungsbereiter Anbieter zusein."Pressekontakt:Dr. Sebastian FeußUnternehmenssprecher089/ 6499 - 3900sebastian.feuss@bavaria-film.deOriginal-Content von: Bavaria Film GmbH, übermittelt durch news aktuell