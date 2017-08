Bavaria Entertainment und wellenreiter.tv schließen sich zusammen

Köln (ots) - Köln - Die Produktionsunternehmen BavariaEntertainment GmbH und wellenreiter.tv GmbH verschmelzen ihreGeschäftsbetriebe rückwirkend zum 1. Juli 2017. Zukünftig erfolgt derMarktauftritt einheitlich durch die Bavaria Entertainment GmbH. Sitzdes gemeinsamen Unternehmens ist auch zukünftig unverändert Köln.Mit dem Zusammenschluss reagieren beide Unternehmen auf dieanhaltende Konzentration im deutschen Produzentenmarkt, insbesondereim Bereich Non-Fiction. Nach der Verschmelzung liegt der Fokus derBavaria Entertainment GmbH auf der Produktion von FactualEntertainment, Primetime-Shows und Quiz-Formaten für alle Sender imdeutschsprachigen Markt. Bestehende Programmmarken sollen ausgebautwerden. Durch die Zugehörigkeit zum Newen-Netzwerk besteht Zugang zueinem internationalen Formatkatalog. Im Vordergrund des intendiertenGeschäftsausbaus steht jedoch eindeutig die Eigenentwicklung vonNeuprogrammen.Die Führung der Bavaria Entertainment GmbH wird zukünftiggemeinschaftlich durch die Produzenten Oliver Fuchs, AlessandroNasini und Arne Merten wahrgenommen. Mit dieser Konstellation wirdauch nach der Verschmelzung die Kontinuität in derUnternehmensleitung sichergestellt.Oliver Fuchs, Executive Director:"Mit dem großartigen Team von wellenreiter.tv bündeln wir unserestarken Kreativ-Kräfte und schaffen die notwendige unternehmerischeInfrastruktur, um künftig in einem sich schnell wandelnden Umfeldnoch flexibler und schneller agieren zu können - linear, non-linearund dabei immer mit viel Spaß."Alessandro Nasini, Managing Director:"Wir haben mit wellenreiter.tv 20 spannende Jahre hinter uns undsehr viel aufgebaut. Jetzt bringen wir das alles in die BavariaEntertainment ein und freuen uns, im großen und vereinten Teamgemeinsam mit unseren Kunden tolle Fernsehmomente zu schaffen."Arne Merten, Business Director:"Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen ist ein klaresStatement in Richtung Wachstum. Die Bavaria Entertainment -kombiniert mit der unternehmerischen und kreativen DNA vonwellenreiter.tv - schafft dafür die solide Basis."Über die Bavaria Entertainment GmbHDie Bavaria Entertainment GmbH ist ein Tochterunternehmen derBavaria Film GmbH und als Formatentwickler, Produktionsfirma undFull-Service-Produzent vor allem im Show-, Quiz- und Factual-Genreaktiv. Das Unternehmen produziert Formate wie "Die beste KlasseDeutschlands" (KiKA), "Meister des Alltags" (SWR), "Der beste Chor imWesten" (WDR) sowie das wöchentliche Infotainment-Magazin "Wissen voracht Natur" (ARD/ Das Erste). Im Factual Entertainment-Bereichentstehen unter anderem Sendungen wie "viel zu bieten" (ZDFneo) oderdas Sozial-Experiment "Diktator" (ZDFneo). Für "Funk" realisiert dieBavaria Entertainment GmbH die Sketch-Comedy "#omg". Die BavariaEntertainment GmbH ist exklusives Mitglied der europäischenMediengruppe Newen mit Partnern in Kanada, Frankreich und denNiederlanden.Über die wellenreiter.tv GmbHDie wellenreiter.tv GmbH produziert seit mehr als 20 JahrenFormate für den deutschen TV-Markt. In den vergangenen Jahren hat dasUnternehmen vor allem mit erfolgreichen Eigenentwicklungen auf sichaufmerksam gemacht. Show- und Factual-Entertainment Formate wie "Dakommst Du nie drauf!" (ZDF), "Mich täuscht keiner!" (ZDF), "Stadt,Land, Lecker" (ZDF), "Ausgerechnet" (WDR) oder "Schrott or not?"(KiKA) und Dokumentationen wie "Deutschland, Deine Marken" (ZDF)laufen derzeit erfolgreich im TV.Pressekontakt:Dr. Sebastian FeußUnternehmenssprecherBavaria Film GmbH089 - 6499 - 3900sebastian.feuss@bavaria-film.deOriginal-Content von: Bavaria Entertainment, übermittelt durch news aktuell