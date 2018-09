Bauwirtschaft: Arbeitsunfälle auf Baustellen rückläufig - Alarmierende Zahlen bei den tödlichen Unfällen (FOTO)

Berlin (ots) -Im Jahr 2017 verunglückten 103.755 Beschäftigte auf deutschenBaustellen. Das sind 1.065 Menschen weniger als im Vorjahr. Das teiltdie Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) heute in Berlinmit. Allerdings ist die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälleangestiegen. 2017 starben am Bau 88 Personen, 15 mehr als im Vorjahr."Hinter jedem einzelnen Arbeitsunfall steckt ein persönlichesSchicksal, das zum Teil große Auswirkungen auf den Betrieb sowie dasfamiliäre und soziale Umfeld der Verunglückten hat. Deshalb ist eswichtig, dass wir uns alle weiter gemeinsam für eine sichere, gesundeund nachhaltige Bauwirtschaft einsetzen." Das sagte Klaus-RichardBergmann, Hauptgeschäftsführer der BG BAU.Der langfristige Rückgang der Unfallzahlen hat sich verlangsamt,doch der Trend bleibt: So geschahen 2017 immerhin 18.476Arbeitsunfälle weniger als noch vor zehn Jahren und auch dieUnfallquote - also die Unfallzahlen in konjunkturbereinigter Sicht -ist weiter rückläufig: Diese Quote ist im Vergleich zum Vorjahr um2,98 Prozent auf 53,64 Fälle pro Tausend Personen zurückgegangen. Vorzehn Jahren lag diese Tausend-Personenquote noch bei 66,60 Fällen."Gründe für den langfristig rückläufigen Trend sehen wir imgewachsenen Sicherheitsbewusstsein der Unternehmen und einer gutenZusammenarbeit zwischen Innungen, Verbänden, Gewerkschaften und derBG BAU", so Bergmann weiter.Ein Schwerpunkt im Unfallgeschehen waren 2017 die über 21.000Sturz- und Absturzunfälle - auch schon aus geringen Höhen. Insgesamtmachte das 20,5 Prozent der Arbeitsunfälle aus. 37,5 Prozent allertödlichen Arbeitsunfälle hatten Abstürze als Ursache. Dazu Bergmann:"Die Regeln und Vorschriften zum Schutz gegen Abstürze, wieSeitenschutz, Absperrungen an Arbeitsflächen, Fanggerüsten undAuffangnetzen müssen konsequent beachtet und umgesetzt werden.""Auch künftig werden wir unsere Präventionsmaßnahmen wirksamumsetzen und das Engagement für unser Präventionsprogramm BAU AUFSICHERHEIT. BAU AUF DICH weiter stärken. Sicheres Verhalten lohntsich für jeden Berufstätigen, seine Familie und seine Kollegen. Undwir werben offensiv für die Betrieblichen Erklärungen", sagte derHauptgeschäftsführer. Damit erklären sich die Beschäftigten undBetriebsleitungen, gemeinsam lebenswichtige Regeln zu typischenGefahrenquellen einzuhalten und bei Sicherheitsmängeln STOPP zusagen. Weitere Informationen unter www.bau-auf-sicherheit.deWeiterhin eine große Rolle in der Präventionsarbeit spielt diekonsequente Auswertung von Unfallursachen sowie Initiativen der BGBAU für eine Präventionsarbeit, die auf bestimmte Zielgruppenzugeschnitten ist. Zahlreiche präventive Maßnahmen, zum Beispielgegen Absturz, für sichere Handmaschinen, zur besseren Ausrüstung vonBaumaschinen und Baustellen-Lkw oder zur Organisation desArbeitsschutzes unterstützt die BG BAU auch durch ihreArbeitsschutzprämien.Informationen zu den Fördersummen unter www.bgbau.de/praemien.Anfragen unter der E-Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de,Antragsteller erhalten Auskünfte unter Telefon: 0231 5431-1007.Pressekontakt:Joachim Förster, Pressesprecher030 85781-518Joachim.Foerster@bgbau.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell