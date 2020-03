Bauwerk verstärkt digitale Beratung (FOTO)

München (ots) - Immer mehr Kunden nehmen das Angebot der Immobilienberatung per Video-Chat oder Telefon wahr.Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Verbreitung von Covid-19 sind zunehmend spürbar. Auch der Immobilien-Sektor steht vor großen Herausforderungen. Im Umgang mit der neuen Situation sind pragmatische Lösungen gefragt. In der Beratung für seine Wohnprojekte in München, Frankfurt und Berlin verstärkt Bauwerk deshalb die Kommunikation über digitale Kanäle. Im Vertrieb werden Gespräche mit Kunden und Interessenten per Skype oder Facetime durchgeführt. "Mit dem Angebot einer umfassenden Videobetreuung durch unsere Berater haben wir schon seit Längerem sehr gute Erfahrungen gemacht. Insbesondere unsere internationalen Kunden konnten wir so gut betreuen", sagt Jürgen Schorn, geschäftsführender Gesellschafter der Bauwerk Capital GmbH & Co. KG.Seit der Intensivierung der Sicherheitsmaßnahmen wird der persönliche Austausch zwischen Berater und Interessent zu einer immer größeren Herausforderung. Die Videoberatung wird daher von den Kunden gut angenommen und das Interesse steigt kontinuierlich."Kundennähe schaffen, die Kommunikation aufrechterhalten und proaktiv sein - das ist momentan das Gebot der Stunde für unseren Immobilienvertrieb. Über die Möglichkeiten der Videoberatung halten wir den Kontakt zu Interessenten und Kunden und können die nötige Betreuungsintensität gewährleisten. Wir planen, die virtuelle Beratung im Zuge unserer Digitalisierungsstrategie weiter auszubauen", fügt Schorn hinzu.Innovative Formen der Kundenansprache stellen andere Anforderungen an Vertrieb und Marketing. Um den vollen Mehrwert bei den Beratungsmöglichkeiten auszuschöpfen und ein digitales Beratungserlebnis zu schaffen, sollen beispielsweise Bewegtbild oder Virtual Reality die Kunden visuell ansprechen.Über BauwerkBauwerk ist einer der führenden Entwickler sowie Berater und Vermarkter hochwertiger und designorientierter Neubauprojekte in München, Berlin und Frankfurt. Das Leistungsportfolio der beiden Geschäftsfelder Bauwerk Development und Bauwerk Capital erstreckt sich über die verzahnten Bereiche Projektentwicklung, Produktmanagement-Architektur, Marketing-Kommunikation und Vertrieb. In der Vermarktung hat Bauwerk Capital seit 2010 knapp 1.000 Neubauwohnungen mit rund einer Milliarde Euro Verkaufsvolumen erfolgreich platziert. Mit dem 2018 gegründeten Geschäftsbereich Bauwerk Development stärkt das Unternehmen seine Positionierung als Projektentwickler. Es steht zudem als Joint Venture-Partner oder Dienstleister für Grundstückseigentümer, Investoren und Immobilienentwickler zur Verfügung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München wurde im Jahr 2002 gegründet und ist mit Niederlassungen in Berlin und Frankfurt vertreten.Pressekontakt:PRESSEKONTAKT BAUWERKJulia WaldManagerin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPrinzregentenstraße 2280538 MünchenTelefon: 089 41 55 95 - 1441E-Mail: jwald@bauwerk.de http://www.bauwerk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63038/4555258OTS: Bauwerk Capital GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Bauwerk Capital GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell