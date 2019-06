Bauwende-Bündnis fordert KfW-Förderung für klimafreundliche Baustoffe und Bauweisen

Berlin (ots) - Angesichts einer neuen Studie derSteinbeis-Stiftung im Auftrag der Bundesregierung fordert dasBauwende-Bündnis, die in den Baumaterialien enthaltene "GraueEnergie" mit Hilfe konkreter KfW-Förderprogramme schnell zureduzieren und damit umfassenden Klimaschutz im Gebäude- undIndustriesektor anzugehen.Die Notwendigkeit, neuen Wohnraum in Deutschland zu bauen, wirdangesichts der Wohnungsnot in den Zentren und der stark gestiegenenMietpreise mehr als deutlich und ist bei der Politik angekommen. Vordem Hintergrund der Klimaschutzziele der Bundesregierung ist es indieser Situation erforderlich, Klimaschutz im Gebäudesektor vonBeginn an mitzudenken und Wohnraum klimafreundlich und nachhaltig zuerschließen. Denn bei einem gut gedämmten Neubau ist in etwa dieHälfte der über den Lebenszyklus benötigten Energie schon verbraucht,wenn die ersten Bewohnerinnen und Bewohner einziehen.Eine aktuelle Studie des Steinbeis-Transferzentrums für Energie-,Gebäude- und Solartechnik und des Fraunhofer-Instituts für Bauphysikim Auftrag der Bundesregierung liefert hierzu wichtige neueErkenntnisse. Die Studie kritisiert die bisherige Vernachlässigungder "Grauen Energie" bei Wohngebäuden, also der an die Materialiengebundenen Energie, die zur Herstellung, Instandsetzung undEntsorgung benötigt wird. Gefordert wird deshalb eine ganzheitlicheenergetische Betrachtung der Gebäude über den gesamten Lebenszyklus.Durch eine klimagerechte und energieoptimierte Wahl derBaumaterialien und der Baukonstruktionen können allein imNeubaubereich etwa sieben Millionen Tonnen CO2 jährlich eingespartwerden. Und dies auch noch kostenneutral oder zu geringen Mehrkosten.Die Diskussion zum geplanten Gebäudeenergiegesetz zeigt, dassordnungsrechtliche Änderungen langwierig sind. Das Bauwende-Bündnisfordert daher bei der KfW-Förderung zum Bauen und Sanieren jetzt mitder Berücksichtigung der "Grauen Energie" einen ersten Schritt zumachen und anschließend die Förderprogramme auf einegesamtenergetische Betrachtung über den ganzen Lebenszyklusumzustellen. Für einen zügigen Einstieg in die Förderung empfiehltdie Studie eine vereinfachte Nachweismethode und rät zu CO2-basiertenMessindikatoren; dies kann von Bürgerinnen und Bürgern als Zielgruppeder Förderprogramme leichter nachvollzogen werden. KlimafreundlicheMaterialien und Bauweisen sollen dabei ebenso gefördert werden, wieklimaschützende Haustechnik. So können in einem technologieoffenenVerfahren diejenigen am stärksten von KfW-Zuwendungen profitieren,die am meisten zum Klimaschutz beitragen. Die Ergebnisse der Studiebestätigen das Bauwende-Bündnis in seiner Forderung nach schnellenund konkreten Maßnahmen, die für wirksamen und umfassendenKlimaschutz im Bausektor sorgen.Das Bauwende-BündnisDas Bauwende-Bündnis ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichenAkteuren, die sich mit zukunftsfähigem und klimaschützendem Bauenbefassen. Folgende Akteure des Bündnisses unterstützen die Erklärung(in alphabetischer Reihenfolge): BAUWENDE e. V., Faktor X-Agentur(Entwicklungsgesellschaft Indeland GmbH), Institut für Baubiologie +Nachhaltigkeit IBN, FASBA (Fachverband Strohballenbau Deutschland),natureplus e.V. (Internationaler Verein für zukunftsfähiges Bauen undWohnen), Ökoplus (Fachhandelsverbund für Ökologisches Bauen undWohnen), Ökozentrum NRW GmbH, VB (Verband Baubiologie e.V.) VDB(Berufsverband Deutscher Baubiologen e.V.) und vdnr (VerbandDämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen e.V.). Sie istveröffentlicht auf www.bauwende.de/buendniserklaerungsteinbeis.Pressekontakt:Dr. Uli F Wischnath, Geschäftsführer des BAUWENDE e. V.,wischnath@bauwende.de, Tel +49 (0)176 64059904Tilmann Kramolisch, Referent der Geschäftsführung des natureplus e.V., kramolisch@natureplus.org, Tel +49 (0)6223 866017-26Original-Content von: natureplus e.V., übermittelt durch news aktuell