Bauvertragsrecht passiert Bundesrat: Neue Herausforderungen für Architektur- und Ingenieurbüros

Dürnau (ots) - Architektur- und Ingenieurbüros in Deutschlandmüssen fortan umdenken: Die Pläne der Bundesregierung, Verbrauchernbei ihren Bauvorhaben mehr Rechte und Freiheiten einzuräumen, habenam Freitag, den 31. März, erfolgreich den Bundesrat passiert. Damiterhält das Bauvertragsrecht erstmals Einzug in das BürgerlicheGesetzbuch (BGB). Neben mehr Rechtssicherheit und -klarheit erwartetdie Verbraucher damit ab dem 01. Januar 2018 vor allem auch mehrTransparenz hinsichtlich Vorschriften und Verträgen. Für vielePlanungsbüros bedeutet das neue Bauvertragsrecht hingegen eine großeUmstellung.Viel zu tun: Befragung zeigt Verbesserungspotenzial beiPlanungsbüros aufEine Befragung des Qualitätsverbunds Planer am Bau unter 104 zudiesem Zeitpunkt noch nicht zertifizierten Planungsbüros hat ergeben,dass es großes Verbesserungspotenzial bei den Planungsbüros gibt.Ergebnisse waren unter anderem, dass bisher 54 Prozent derArchitektur- und Ingenieurbüros bei ihrer Strategie die Erwartungenihrer Kunden nicht berücksichtigen und mehr als 50 Prozent keinedefinierten Abläufe zur Erfassung der Kundenerwartungen aufweisen.Auch Schulungen zur Kundenorientierung werden Mitarbeiterinnen undMitarbeitern lediglich in 14 Prozent der Fälle angeboten. In SachenReklamation gibt es ebenfalls deutliche Mängel. So verfügen über 90Prozent der Planungsbüros über kein dokumentiertesReklamationsmanagement und sogar 95 Prozent dokumentieren ihre Fehlergar nicht. "Durch ein fehlendes Reklamationsmanagement in vielenBüros gab es bisher kaum Chancen auf Verbesserung und zukünftigeFehlervermeidung", erklärt Dr.-Ing. Knut Marhold von Planer am Bau.Gemeinsam mit Dr.-Ing. E. Rüdiger Weng gründete Marhold denQualitätsverbund Planer am Bau, um Architektur- und Ingenieurbüros inDeutschland über das formale Qualitätsmanagement hinaus, dieMöglichkeit zur Optimierung ihrer Bürostrukturen sowie die Chanceeiner branchenspezifischen Zertifizierung zu eröffnen.Stärkere Kundenorientierung und mehr PlanungssicherheitDes einen Leid ist des anderen Freud: Im Gegensatz zu denbauausführenden sowie planenden Unternehmen können sich DeutschlandsBauherrinnen und Bauherren über das neue Bauvertragsrecht freuen.Konkret bedeuten die Änderungen unter anderem, dass sie zukünftig dasRecht eingeräumt bekommen, ihren Bauvertrag mit dem Bauunternehmenzwei Wochen nach Vertragsschluss zu widerrufen. Außerdem sorgen neueRegelungen dafür, dass kurzfristige Änderungswünsche der Bauherren inZukunft besser Berücksichtigung finden. Des Weiteren sindBauunternehmen fortan in der Pflicht, den Verbrauchern vorVertragsabschluss einen Überblick über die angebotene Leistung zugeben, damit diese Angebote besser vergleichen können. Und auch inSachen Termine und Fristen gibt es Neuerungen. Damit Verbraucher inZukunft mehr Planungssicherheit haben und sich auf Fristen derUnternehmen und Planungsbüros verlassen können, müssen Bauverträgekünftig Angaben zur Fertigstellung enthalten. Die Bauunternehmen,aber auch Architektur- und Ingenieurbüros in Deutschland habeninfolgedessen zukünftig alle Hände voll zu tun. Um den neuenGesetzesänderungen gerecht zu werden, müssen sich viele von ihnenumstellen und die veränderten Bedingungen und Anforderungen neu inden Arbeitsalltag integrieren.