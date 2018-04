Bautarifverhandlungen ergebnislos abgebrochen

Berlin (ots) - Die dritte Runde der Tarifverhandlungen für dierund 800.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe wurde heute nachzweitägiger Verhandlung ergebnislos abgebrochen."Der Ball liegt jetzt im Feld der IG BAU. Wir sind weiterhinverhandlungsbereit," so Frank Dupré, Verhandlungsführer derArbeitgeber, Hauptverband der Deutschen Bauindustrie undZentralverband Deutsches Baugewerbe.Die Arbeitgeber waren der IG BAU bei ihrer Forderung nach einerhohen Lohnerhöhung weit entgegengekommen. Sie hatten bereits in derzweiten Verhandlungsrunde einen Abschluss mit einem Gesamtvolumen von6 % bei einer Laufzeit von 24 Monaten in Aussicht gestellt. Die IGBAU war dagegen auf eine Laufzeit von nur 14 Monaten fixiert. Die indiesem Zusammenhang von der IG BAU mit "4,x %" bezifferte und nichtweiter konkretisierte Lohnforderung war im Arbeitgeberlager nichtakzeptabel."Unsere Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Dem kommt einlangfristiger Tarifvertrag entgegen. Darüber hinaus kann dieMehrzahl der Unternehmen keine derart hohen Tarifforderungenverkraften, da die Umsatzzuwächse nicht in allen Bereichen undRegionen gleichermaßen hoch sind. Wir sind mit unserem Angebot weitüber die Tarifabschlüsse anderer Branchen hinausgegangen. Um so mehrbedauern wir den Abbruch der Verhandlungen," so Dupré abschließend.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell