Bautätigkeit zieht zum Herbstbeginn an - Arbeitsvolumen legt im September deutlich zu

Wiesbaden (ots) - Die Auswertung der von den Unternehmen derBauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hatergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im Septembersaisonbereinigt gegenüber dem Vormonat deutlich um 2,3 % gestiegenist. Im Vormonat hatten die geleisteten Arbeitsstunden bereits leichtum 0,5 % zugenommen. Sowohl die Beschäftigung als auch dieBruttolohnsumme gingen noch zurück, im Vorjahresvergleich liegenbeide Größen aber nach wie vor im Plus.Die Frühindikatoren haben sich zuletzt schwächer entwickelt. Sosind die (volumenmäßigen) Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe imAugust um 1,2 % gefallen, da die Aufträge im Hochbau nachgaben. Auchdie Baugenehmigungen im Hochbau sanken im August (- 2,4 %). Dies lagallein an einem Rückgang der Genehmigungszahlen im Wohnungsbau,während die Genehmigungen im Wirtschaftsbau und im öffentlichen Bauweiter zulegen konnten. Der Rückgang der Frühindikatoren muss aberauch vor dem Hintergrund des relativ starken Vormonats gesehenwerden.Die Finanzierungskonditionen sind dabei weiterhin günstig, dieZinsen für neu zu vergebende Hypothekenkredite mit einer Laufzeit vonmehr als zehn Jahren liegen nach wie vor unter der Marke von 2 %.Allerdings haben die Banken laut Umfrage der Deutschen Bundesbank imvergangenen halben Jahr verstärkt Kreditanträge abgelehnt, was mitdem anhaltenden Immobilienpreisanstieg und der dadurch bedingtenschlechteren Finanzierbarkeit zusammenhängen dürfte. Die Stimmungunter den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes hat sich derweilangesichts sinkender Auftragseingänge erneut verschlechtert. Die vonden Handelskonflikten ausgelöste Verunsicherung droht dieInvestitionstätigkeit und damit die Nachfrage nach Wirtschaftsbautenzu belasten. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes sowie derHauptverband der Deutschen Bauindustrie erwarten für das Gesamtjahreinen Anstieg des Umsatzes im Bauhauptgewerbe um 5,5 % bzw. 6,0 %.