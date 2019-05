Bautätigkeit wieder schwächer, aber insgesamt guter Jahresstart - Arbeitsvolumen sinkt im März

Wiesbaden (ots) - Die Auswertung der von den Unternehmen derBauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hatergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im März 2019saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 4,5 % gesunken ist. Diesmuss allerdings vor dem Hintergrund gesehen werden, dass diegeleisteten Arbeitsstunden im Februar - unter andere begünstigt durchdie milde Witterung - äußerst kräftig um 10 % zugenommen hatten. ImQuartalsvergleich liegt das Arbeitsvolumen im ersten Quartal um rund1 % über dem des Schlussquartals 2018.Ähnlich zeigt sich die Entwicklung bei den Frühindikatoren. Zwarhaben sowohl die (volumenmäßigen) Auftragseingänge im Bauhauptgewerbeals auch die Baugenehmigungen im Hochbau im Februar nachgegeben (-2,0 % bzw. - 10,5 %). Auch dies muss aber im Zusammenhang mit derstarken Entwicklung der Vormonate gesehen werden. So sind dieBaugenehmigungen im weniger schwankungsanfälligenZweimonatsdurchschnitt weiter aufwärtsgerichtet.Gleichwohl dürften sich die Baukonjunktur in den einzelnenBausparten in den kommenden Monaten in unterschiedlichem Tempoentwickeln. Die Finanzierungskonditionen für den privaten Wohnungsbauhaben sich angesichts schwindender Zinserhöhungserwartungen zuletztweiter verbessert, die Zinsen für Hypothekenkredite sind auf denniedrigsten Stand seit dem Jahr 2016 gefallen. Auch nahm dieErwerbstätigkeit bis zuletzt weiter zu. Bei den Unternehmen desVerarbeitenden Gewerbes blieb die Stimmung dagegen bis zuletztschlecht, die Indikatoren deuten darauf hin, dass sich dasVerarbeitende Gewerbe weiterhin in der Rezession befindet. Zunehmendfrei werdende Kapazitäten sprechen zudem gegen eine Ausweitung derInvestitionstätigkeit, und damit gegen eine stärkere Zunahme derInvestitionen in Wirtschaftsbauten. Im öffentlichen Bau stützt indiesem Jahr der Investitionshochlauf des Bundes. Für das Gesamtjahrerwarten der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und derZentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) einen Anstieg desnominalen Umsatzes im Bauhauptgewerbe um 6,0 %.Pressekontakt:Dr. Torge Middendorf, Tel.: 0611/707-2720, tmiddendorf@soka-bau.deOriginal-Content von: SOKA-BAU, übermittelt durch news aktuell