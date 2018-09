Bautätigkeit gibt erneut nach - Arbeitsvolumen und Beschäftigung sinken im Juli

Wiesbaden (ots) - Die Auswertung der von den Unternehmen derBauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hatergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im Juli saisonbereinigtgegenüber dem Vormonat um 1,4 % gefallen ist. Bereits im Juni war dieArbeitsleistung gesunken. Auch die Beschäftigung ging leicht zurück(- 0,6 %), während die Bruttolohnsumme um 0,6 % zulegen konnte.Auch die Frühindikatoren fielen zuletzt schwächer aus. Die(volumenmäßigen) Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe sind im Juni um4,3 % gesunken und haben damit den Anstieg aus dem Vormonat wiederausgeglichen. Dies lag allerdings allein an einem kräftigen Rückgangder Auftragseingänge im Nichtwohnungsbau und im Tiefbau. Auch dieBaugenehmigungen sanken im Juni (- 7,8 %). Im wenigerschwankungsanfälligen Quartalsvergleich sind die Genehmigungszahlenallerdings im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal deutlichangestiegen (+ 6,5 %).Dabei profitieren die privaten Haushalte weiterhin von günstigenZinskonditionen, die Zinsen für neu zu vergebende Wohnungsbaukreditemit einer Laufzeit von mehr als zehn Jahren liegen weiter unter derMarke von 2 %. Allerdings nehmen die Immobilienpreise unverändertstärker zu als die verfügbaren Einkommen, so dass sich dieFinanzierbarkeit jüngst weiter verschlechtert hat. Die von derBundesregierung geplante Sonderabschreibung dürfte allerdings dieNachfrage im Mietwohnungsbau stimulieren. Die Stimmung unter denUnternehmen des Verarbeitenden Gewerbes hat sich angesichts deranhaltenden Handelskonflikte jüngst wieder verschlechtert. Dieweiterhin stark ausgelasteten Kapazitäten und erneut gestiegenenLieferzeiten sprechen allerdings für eine weiterhin kräftigeNachfrage nach Investitionsgütern und Wirtschaftsbauten. DerZentralverband des Deutschen Baugewerbes sowie der Hauptverband derDeutschen Bauindustrie erwarten für dieses Jahr einen Anstieg desUmsatzes im Bauhauptgewerbe um 5,5 % bzw. 6,0 %.Pressekontakt:Dr. Torge Middendorf, TMiddendorf@soka-bau.de, Tel.: 0611/707-2720Original-Content von: SOKA-BAU, übermittelt durch news aktuell