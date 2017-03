Baut BMW künftig Bagger?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Designworks hat im Rahmen der Conexpo in Las Vegas das Visionsfahrzeug „Backhoe of the Future“ (deutsch: Bagger der Zukunft) vorgestellt. Die Tochterfirma der BMW Group hat die Studie im Auftrag von und zusammen mit John Deere entwickelt.

Das US-Unternehmen hatte Designworks darüber hinaus mit der „virtuellen und augmentierten Präsentation“ des „Backhoe of the Future“ auf der wichtigsten Messe für Baugeräte in Amerika beauftragt. Bei der Studie wurden zahlreiche Innovationen wie ein Hybridantrieb oder Schnittstellen für Augmented Reality umgesetzt. Damit wird BMW zwar noch nicht zum Bagger-Bauer, sorgt mit den Projekten seiner Designberatung aber zunehmend für Aufmerksamkeit – „auch außerhalb des Automobilbereiches“, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt.

Mit diesen Messeneuheiten will Deutz neue Märkte erschließen!

Der Motorenhersteller Deutz war ebenfalls auf der Conexpo, die vom 7. bis 11. März 2017 stattfand, vertreten. Dabei feierten vier neue Gas- und Dieselmotoren ihre Premiere in den Vereinigten Staaten. Deutz will die von Kooperationspartner Liebherr produzierten Antriebsmaschinen unter eigenem Label vertreiben. Die Motoren sollen ab 2019 für die Abgasstufen China IV, EU Stufe IIIA und V sowie US Tier 4 final über das globale Händler- und Servicenetz angeboten werden. „Mit der Erweiterung unseres Motorenportfolios können wir neue Märkte erschließen und unsere Kundenbasis ausbauen“, erläutert der President & CEO der US-amerikanischen Tochtergesellschaft Deutz Corporation, Robert T. Mann, in einer Unternehmensmitteilung.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.