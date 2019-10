Baustoffhersteller LafargeHolcim profitiert von anhaltendem Bauboom

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

ZUG (dpa-AFX) - Der Baustoffhersteller LafargeHolcim profitiert von einem anhaltenden Bauboom in Europa und Nordamerika.



Dies und Einsparungen ließen den operativen Gewinn im dritten Quartal weiter steigen, teilte der Konkurrent von HeidelbergCement am Freitag im schweizerischen Zug mit. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg um 0,8 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Schweizer Franken (rund 1,7 Mrd Euro). Auf vergleichbarer Basis betrug das Plus 6,4 Prozent.

Der Umsatz sank hingegen um 3 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro. Rechnet man Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe heraus, erzielte LafargeHolcim ein vergleichbares Wachstum von 4,9 Prozent. Vor allem Europa und Nordamerika entwickelten sich positiv, hier konnte LafargeHolcim von höheren Preisen profitieren. Die Region Lateinamerika hätte sich stabilisiert, erklärte der Konzern.

Die Jahresprognose bekräftigte der Konzern. LafargeHolcim geht für 2019 von einem Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von drei bis fünf Prozent aus. Das bereinigte Ebitda soll auf vergleichbarer Basis mindestens um fünf Prozent anziehen./nas/eas/fba