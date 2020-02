Die Baustelle der Zukunft, digital und vernetzt - Flächenübergabe für die Referenzbaustelle auf Campus West / Center Construction Robotics ermöglicht Wissenschaft und Wirtschaft unter Realbedingungen zu forschen (FOTO)

Aachen (ots) - Heute übergab die RWTH Aachen University offiziell eine 10.000Quadratmeter große Fläche an das Center Construction Robotics (CCR) im ClusterBauen für seine Referenzbaustelle. Im Center Construction Robotics forscht eininterdisziplinäres Wissenschaftsteam der RWTH Aachen gemeinsam mit einemeuropäischen Industriekonsortium an der Baustelle der Zukunft mittelsDigitalisierung -von der Vorproduktion von Bauelementen bis hin zurautomatisierten Baustelle. Die Referenzbaustelle, die als Pilotprojekt zunächsttemporär auf dem Campus West entsteht, dient dabei als Reallabor. Hier werdenneue Bauprozesse, Bauprodukte, vernetzte Maschinen, der Einsatz von Robotern,Softwarelösungen sowie Lehr-, Arbeits- und Kommunikationskonzepte unter realenBaustellenbedingungen erprobt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschungfördert hierzu ein erstes Forschungsprojekt.Zu den anwesenden Hauptförderern ausder Industrie zählen PORR AG, Liebherr-Sparte Turmdrehkrane, EIFFAGE, LEONHARDWEISS GmbH & Co. KG, HILTI AG und Autodesk GmbH. Sie unterstützen dieReferenzbaustelle finanziell und infrastrukturell."Uns ist wichtig, dass diese Baustelle als Transformationsort und 'lebendesReallabor' von möglichst vielen Einrichtungen genutzt werden kann", beschreibtProfessorin Sigrid Brell-Cokcan die Philosophie des Reallabors. "Egal obStart-Up, Unternehmen, öffentliche Einrichtung, Privatpersonen oderForschungseinrichtungen aus der Bauindustrie - jeder kann auf die von derIndustrie bereitgestellte Baustelleneinrichtung und die Außenflächen als MakerSpace im Fair Use-Prinzip zurückgreifen." Wer etwas in das Gemeinschaftsprojekteinbringt oder weitere Infrastruktur bereitstellt, hat die Möglichkeit, dieBaustelleneinrichtung vergünstigt oder sogar kostenfrei für einen bestimmtenZeitraum unter fachlicher Begleitung zu nutzen. Die temporäre Referenzbaustellesteht zudem als Basis für Studierendenprojekte und unterschiedlichsteLehrformate fakultätsübergreifend zur Verfügung.Weitere Information:http://construction-robotics.de/aktuelles/die-baustelle-der-zukunft/Pressekontakt:RWTH Aachen CampusSonja WiesnerLeitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 241 80-25794E-Mail: sonja.wiesner@rwth-aachen.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126941/4513713OTS: RWTH Aachen Campus GmbHOriginal-Content von: RWTH Aachen Campus GmbH, übermittelt durch news aktuell