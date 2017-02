"Baustelle Bildung" - Thema im 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro"

Mainz (ots) -Freitag, 10. Februar 2017, 21.00 UhrErstausstrahlungDeutsche Schüler landen bei internationalen Schulvergleichenregelmäßig nur im Mittelfeld. Auf Dauer könnte diese"Mittelmäßigkeit" Deutschlands Wohlstand gefährden. Das3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" fragt, ob die "Baustelle Bildung" zumStandortrisiko für Deutschland wird.Schon jetzt fehlt Unternehmen aus den technischen Bereichen derNachwuchs, etwa Naturwissenschaftler, Ingenieure und IT-Kräfte. Oftfehle es den Schülern an mathematischen oder sprachlichenKompetenzen. Forderungen nach besserer Schulausbildung werden laut.Doch die Herausforderungen sind groß.Schulen sollen heute gleichermaßen besonders begabte sowieschwächere Schüler individuell fördern. Lerninhalte in wenigerSchuljahren vermitteln. Inklusion und Integration leisten.Gleichzeitig fehlen zehntausende Lehrer. Auch die sich immer raschervollziehende Digitalisierung macht nicht Halt vor den Klassenzimmern.Die Industrie 4.0 lässt manche Berufe in Zukunft verschwinden, neuentstehende verlangen andere Ausbildungspläne und Vorgaben derWirtschaft. Und treffen dabei auf Lehrer und Schulen, die mit diesenAnforderungen nicht mithalten können. Deutschland ist Teil derWissensgesellschaft, in der Humankapital ein Erfolgsfaktor ist.Es moderiert Eva Schmidt.Hinweis für Journalisten: Hier finden Sie Pressebilder von derModeratorin https://presseportal.zdf.de/presse/makro.Pressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satPepe Bernhard+49 (0) 6131 - 7016261Bernhard.p@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell