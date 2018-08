Baustart für die Erweiterung des Polizeipräsidiums Recklinghausen Neuer Anbau wird Leitstelle und Gewahrsam beherbergen

Münster (ots) - Am Polizeipräsidium Recklinghausen starten heutedie Bauarbeiten für den geplanten Anbau, der künftig die neueLeitstelle und das Gewahrsam beherbergen wird. Die Kosten für dasProjekt, das der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW für die Polizeirealisiert, belaufen sich auf rund 12,3 Millionen Euro.Bereits im Februar hatten die Polizei und der BLB NRW über diegeplante Erweiterung des Polizeipräsidiums informiert, denn imFrühjahr mussten bereits einige Bäume auf dem Gelände gefällt werden.Nun sind die vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen und dieeigentlichen Bauarbeiten können beginnen.Bevor der Anbau auf der rückwärtigen Südseite desPolizeipräsidiums in die Höhe wachsen kann, muss zunächst derBaugrund stabilisiert werden. Das geschieht im sogenanntenRüttelstopfverfahren. Dabei wird ein Rüttler, ähnlich einem großenBohrer, ins Erdreich getrieben. Der umgebende Boden wird dadurchverdrängt. Zieht man den Rüttler anschließend ein wenig zurück,entsteht ein Hohlraum, der über die Spitze des Rüttlers sogleich mitSchotter bzw. Kies verfüllt wird. Durch mehrmaliges Ziehen undAbsenken des Rüttlers wird das zugeführte Material verdichtet. Soentstehen Schottersäulen im Boden, die dem Erdreich die nötigeTragfähigkeit verleihen. Diese Arbeiten werden voraussichtlichzwischen dem 13.9.2018 und dem 4.10.2018 durchgeführt. "Dabei kann esim direkten Umfeld temporär zu Beeinträchtigungen durch Lärm undminimale Schwingungen kommen. Wir bitten die Anwohner hierfür umVerständnis", so Markus Vieth, Technischer Niederlassungsleiter derfür das Projekt zuständigen Niederlassung Münster des BLB NRW.Die durch den Anbau wegfallenden Parkplätze werden denBediensteten während der Baumaßnahme auf einem Ausweichgrundstück zurVerfügung gestellt. "Wir nehmen damit Rücksicht auf die angespannteParksituation in der Nachbarschaft. Und wir arbeiten gleichzeitigintensiv an einer dauerhaften Lösung der Stellplatzfrage", betontVieth.Nach seiner Fertigstellung wird der Anbau auf drei Geschossen undeinem Staffelgeschoss, als Technikgeschoss knapp 2.000 Quadratmeterzusätzliche Fläche bieten und die neue Leitstelle und das Gewahrsambeherbergen. Im Anschluss wird die alte Leitstelle im Altbau zuBüroräumen umgebaut. Der derzeitige Gewahrsamsbereich wird ebenfallsumgebaut und für andere Zwecke genutzt.Rund 24 Monate wird es dauern, bis der Anbau bezugsfertig ist.Insgesamt stehen der Polizei an diesem Standort dann 12.500Quadratmeter Fläche zur Verfügung.Die Original-Pressemitteilung mit Foto finden Sie hier:https://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/180813/index.phpPressekontakt:Rebecca KellerPresse und KommunikationTel.: 0251/9370-619Rebecca.Keller@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell