Bausparkasse Mainz AG wächst auch in 2019 weiter / Aktive Unterstützung für das Klimapaket der Bundesregierung

Mainz (ots) - Im Jahr 2019 konnte die Bausparkasse Mainz (BKM) ihren Bestand anBaudarlehen um weitere 4,4 Prozent auf 1,96 Mrd. Euro ausbauen und steht nunkurz vor dem Erreichen der 2 Milliarden-Euro-Schwelle im Darlehensbestand.Im Bauspargeschäft erreichte die vermittelte Bausparsumme erstmals seit 12Jahren wieder die Schwelle von einer Milliarde Euro (genau 1,006 Mrd. Euro), waseiner im Markt überdurchschnittlichen Steigerung von fast 15 Prozent zum Vorjahrentspricht.Mit einer sehr moderaten Entwicklung der Risiken und Kosten auf Vorjahresniveauwird für 2019 ein Jahresüberschuss mindestens auf dem Niveau des Vorjahres (2,22Mio. Euro nach Steuern) erwartet. Darüber hinaus soll eine Stärkung derbilanziellen Reserven erfolgen."Nachdem die Jahre 2018 und 2019 unter dem Zeichen der Digitalisierung standen,arbeitet die BKM nunmehr an Maßnahmen zur Unterstützung des Klimapaketes derBundesregierung", betont BKM-Vorstandssprecher Dr. Bernd Dedert. "Dazu gehört amStandort Mainz zum Beispiel die Installation einer Photovoltaik-Anlage und vonWallboxen zum kostenfreien Strombezug für das Auftanken von E-Autos derMitarbeiter."Seit Mitte Januar bietet die BKM für Klimainvestitionen in die eigenen vierWände vergünstigte Darlehensmittel an - das Mainzer Energiespardarlehen. Dazugehört auch eine Finanzierung, die ohne Grundbucheintrag eine schnelle undunbürokratische Zusage und Abwicklung ermöglicht. Ergänzend sind über dieBerater der BKM Angebote von über 300 anderen Banken verfügbar.Pressekontakt:Bausparkasse Mainz AGAndré Dinzler06131 / 303 - 145presse@bkm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62593/4506354OTS: BKM Bausparkasse Mainz AGOriginal-Content von: BKM Bausparkasse Mainz AG, übermittelt durch news aktuell