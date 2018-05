Bausparkasse Mainz AG steigert Ergebnis und Reserven: Spezialbank für Baufinanzierung und Geldanlage mit guten Zahlen und stetigem Wachstum im Geschäftsjahr 2017

Mainz (ots) - Die Bausparkasse Mainz AG (BKM) setzt ihrenWachstumskurs der vergangenen Jahre im Geschäftsjahr 2017 fort. Ineinem leicht schwächeren Bausparmarkt konnte die BKM ihr Neugeschäftum 1,6 Prozent auf 847 Millionen Euro Bausparsumme ausbauen. In derFolge stiegen die Bauspareinlagen um 1,9 Prozent auf 719 MillionenEuro.Wesentlich für die Ertragsentwicklung war der Anstieg desBestandes an Baudarlehen um fast 4 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro.Die Bilanzsumme blieb mit 2,4 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau.Überschuss auf 10 Jahres-HochDer Jahresüberschuss nach Steuern erhöhte sich gegenüber 2016 um600.000 Euro auf 2,1 Millionen Euro (Vorjahr: 1,5 Millionen Euro).Die BKM schloss das Geschäftsjahr 2017 folglich mit dem höchstenÜberschuss seit 10 Jahren ab. Der Anstieg lässt sich zum einen aufdas Ergebnis aus ordentlicher Geschäftstätigkeit zurückführen. Zumanderen konnte die BKM ihre Verwaltungs- und Risikokosten imVergleich zum Vorjahr weiter senken.Stille Reserven wurden nicht aufgelöst - im Gegenteil: die BKMverdoppelte den als Eigenkapital anzurechnenden Fonds für allgemeineBank-risiken nach § 340g HGB auf 5,2 Millionen Euro (Vorjahr: 2,6Millionen Euro)."Wir freuen uns über diese Entwicklung in Anbetracht des fürBausparkassen weiterhin schwierigen Nullzins-Umfeldes und derHerausforderungen durch staatlich veranlasste Regulatorik undBürokratie", betont Vorstandssprecher Dr. Bernd Dedert.Guter Start in 2018Bereits in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte dieBKM den Finanzierungsbestand um 20 Millionen Euro steigern. Dievermittelte Bausparsumme lag mit 307 Millionen Euro 3 Prozent überdem Ergebnis aus dem Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2018rechnet die BKM insgesamt mit einer guten Neugeschäfts- undErtragsentwicklung.Pfandbriefemission und Digitalisierung als strategische ProjekteDie BKM will ab Herbst 2018 ihre Mittelbeschaffung durch dieEmission von Hypothekenpfandbriefen erweitern und rechnet mit einerbaldigen Genehmigung durch die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Refinanzierung deswachsenden Bestandes an Baudarlehen wird dadurch günstiger. Für dasNeugeschäft im Bereich Baudarlehen soll darüber hinaus eindigitalisierter Prozess etabliert werden.Pressekontakt:Bausparkasse Mainz AG, Nicole Siber, 06131/303-145, presse@bkm.deOriginal-Content von: BKM Bausparkasse Mainz AG, übermittelt durch news aktuell