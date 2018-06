Bausparkasse Mainz AG (BKM) erhält Erlaubnis zur Emission von Pfandbriefen

Mainz (ots) - Erste Transaktion für Herbst 2018 geplantDie Bausparkasse Mainz AG (BKM) hat von der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Lizenz zur Begebung vonHypotheken-Pfandbriefen erhalten. Die BKM ist damit die zweiteBausparkasse in Deutschland, die eine Pfandbrieflizenz bekommt.Insgesamt gibt es nur etwa 80 Banken, die Pfandbriefe ausgebendürfen.Pfandbriefe sind Schuldverschreibungen, die durch Hypotheken oderandere hochwertige Sicherheiten gedeckt sind und daher als besonderssichere Anlageform für Investoren gelten. Die BKM will künftigNamenspfandbriefe im Volumen von 5 bis 20 Mio. Euro mit Laufzeitenvon 5 bis 12 Jahren ausgeben. Das jährliche Emissionsvolumen wird auf100 Mio. EUR geschätzt. Die Platzierung soll bei institutionellenInvestoren erfolgen. Mit einer ersten Transaktion wird im Herbst 2018gerechnet."Wir sind stolz, die Pfandbrieflizenz erhalten zu haben, erklärtDr. Bernd Dedert, Vorstandssprecher der BKM. "Uns wird so die Tür zueiner günstigen Refinanzierungsquelle geöffnet. Das hilft uns bei derRefinanzierung unseres deutlich wachsendenBaufinanzierungsgeschäftes."Das reine Neugeschäft der BKM im Bereich der Baufinanzierung ist2017 im Vergleich zum Vorjahr um 15% gestiegen und damit weit überPlan gewachsen. Der Bestand an Baufinanzierungen lag Ende desGeschäftsjahres 2017 bei rund 1,8 Mrd. Euro und damit fast 4% höherals zu Jahresbeginn. Diese positive Geschäftsentwicklung setzt sichauch 2018 fort.Die BKM ist ein Spezial-Kreditinstitut mit einer Bilanzsumme von2,4 Mrd. Euro. Sie vergibt hauptsächlich Baudarlehen einschließlichBauspardarlehen, die durch Bauspareinlagen und andere Kundengelderrefinanziert werden. Zudem vermittelt die BKM Immobilien undausgewählte Versicherungsprodukte.Pressekontakt:Bausparkasse Mainz AG, Nicole Siber, 06131 / 303 - 145, presse@bkm.deOriginal-Content von: BKM Bausparkasse Mainz AG, übermittelt durch news aktuell