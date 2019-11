Bausparen - ein moderner Klassiker hat Geburtstag (FOTO)

Stuttgart (ots) - Vor rund 90 Jahren wurde das Bausparsystem in Deutschlandeingeführt. Seitdem hat das Prinzip des kollektiven Sparens für WohneigentumMillionen Bürger dabei unterstützt, den Traum von den eigenen vier Wänden zuverwirklichen. Damit leistet Bausparen einen wichtigen gesellschaftlichenBeitrag durch die Schaffung von Wohnraum, Förderung der Eigentumsbildung und derprivaten Altersvorsorge.In den 1920er Jahren stand Deutschland vor einer enormen gesellschaftlichenHerausforderung. Kurz nach dem ersten Weltkrieg herrschte Wohnungsnot und vieleMenschen verloren aufgrund der Inflation ihr Erspartes. "Das Bausparsystem botdamals eine ideale Lösung, um den hohen Bedarf an Finanzierungsmitteln fürEigenheime zu decken und das knappe Gut Wohnraum zu schaffen", sagt Sven Schülervon der LBS. Allein seit der Währungsreform 1948 haben die Bausparkasseninsgesamt über eine Billion Euro an Bausparmitteln zugeteilt und mehr als 13Millionen Wohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern mitfinanziert.Auch 90 Jahre später ist und bleibt das Prinzip des kollektiven Sparens einbewährtes und beliebtes Mittel, um einer breiten Bevölkerungsschicht den Weg indie eigenen vier Wände zu ebnen. Die Nachfrage nach Wohneigentum und -baulandist ungebrochen. Dennoch stagniert die Wohneigentumsquote in Deutschland. Nebendem vielerorts knappen Angebot ist ein Grund dafür gerade bei jüngerenHaushalten das fehlende Eigenkapital. "Für eine solide Finanzierung sollten etwa20 Prozent der Finanzierungssumme plus die Erwerbsnebenkosten aus Eigenmittelnbestritten werden. Das macht heute - je nach Standort und Immobilie - mindestens25.000 Euro und häufig auch über 100.000 Euro aus. Wer dafür frühzeitig aufeinem Bausparvertrag anspart, der hat das nötige Geld, wenn er es braucht",erläutert Schüler.Die Grundidee des Bausparens, zunächst systematisch Eigenkapital aufzubauen undanschließend ein günstiges Bauspardarlehen zu bereits bei Vertragsabschlussfestgelegten Konditionen zu erhalten, bleibt nach wie vor eine der wichtigstenSäulen bei der Immobilienfinanzierung. "Gerade heute in Zeiten historischniedriger Zinsen ist dieser Kernnutzen ein großer Vorteil", so Schüler.Pressekontakt:LBS LandesbausparkassenKathrin HartwigTelefon: +49 (0)711-183-2377Fax: +49 (0)711-183-2085E-Mail: Kathrin.Hartwig@LBS-SW.deEdelman DeutschlandJulia VogtAccount Manager / Senior EditorTelefon: +49 (0)221-828281-47E-Mail: Julia.Vogt@edelman.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/108464/4450653OTS: LBS Infodienst Bauen und FinanzierenOriginal-Content von: LBS Infodienst Bauen und Finanzieren, übermittelt durch news aktuell