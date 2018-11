Bauschäden und Schadenskosten nehmen weiter stark zu

Berlin (ots) - Die Anzahl der Bauschäden beim Neubau vonWohngebäuden haben seit dem Eintreten des Baubooms um 89 Prozentzugenommen. Durchschnittlich sind die Bauschadenkosten von 49.000Euro in 2006/2008 auf aktuell knapp 84.000 Euro gestiegen. Zu diesenErgebnissen gelangt der neue Bauschadenbericht 2018 desBauherren-Schutzbund e.V. (BSB). Verantwortlich für die alarmierendenZahlen sind vor allem die hohe Marktauslastung, der Fachkräftemangelund eine unzureichende Planung.Deutlicher Trend erkennbar"Der Bauschadenbericht spiegelt wider, was unsere Bauherrenberatertäglich auf der Baustelle erleben", sagt BSB-Geschäftsführer FlorianBecker. Seit 2009 sei ein kontinuierlicher Anstieg der auftretendenBauschäden zu beobachten. Die Studie zeigt: Besonders mangelbehaftetsind Dächer, Decken, Fußböden und Wände sowie die Haustechnik.Eindringende Feuchtigkeit, die nicht vorschriftsmäßige Ausführung,Maßfehler, Risse und falsche Abdichtung sind die vorherrschendenSchadensbilder.Branche überlastetSchuld an der aktuellen Situation sei laut Becker vor allem diehohe Marktauslastung und der Fachkräftemangel. "Bauen wird durchhöhere gesetzliche Anforderungen und komplexere Bauteile immerkomplizierter. Dadurch steigt auch die Fehleranfälligkeit bei derPlanung und Bauausführung." Häufig seien die Unternehmen überlastet.Der Termindruck bei der Fertigstellung durch die hohe Auftragslageund fehlendes qualifiziertes Personal setzen ihnen zu.Bauherren müssen selbst aktiv werdenDamit kleine Baufehler nicht folgeschwere Schäden nach sichziehen, müssen Bauherren selbst aktiv werden: "Kurzfristig kann derVerbraucher teuren Bauschäden nur mit einer baubegleitendenQualitätskontrolle vorbeugen", rät Becker. Der Bausachverständigekontrolliert die vertragsgerechte Bauausführung und erkennt Mängel,wenn sie entstehen. Langfristig nimmt Becker die Branche in diePflicht: "Die Unternehmen müssen deutlich mehr in die Qualifikationihrer Mitarbeiter investieren und Fachplaner hinzuziehen."Studienergebnisse repräsentativDie Analyse der Entwicklung der Bauschäden und derBauschadenskosten 2018 wurde vom Institut für Bauforschung e.V.,Hannover im Auftrag des Bauherren-Schutzbund e.V. erstellt. Hierbeiwurden Versicherungsfälle der AIA AG ausgewertet. Die Ergebnisseübertreffen die Prognosen einer vorangegangenen Untersuchung aus 2015deutlich und können als repräsentativ für die Branche betrachtetwerden.Bauschadenbericht 2018:www.bsb-ev.de/studien/analysen-und-studien/Pressegrafiken: http://ots.de/l7wTPjIhr Ansprechpartner:Erik StangePresse- und MedienreferentBauherren-Schutzbund e.V.Brückenstraße 610179 BerlinTel. 030 400339 502Fax 030 400339 512E-Mail: presse@bsb-ev.dewww.bsb-ev.deOriginal-Content von: Bauherren-Schutzbund e.V., übermittelt durch news aktuell