Bausch Health Cos: So könnte es weitergehen!

Für die Aktie Bausch Health Cos aus dem Segment "Arzneimittel" wird am 27.06.2021, 02:16 Uhr, ein Kurs von 36.78 CAD geführt.

Bausch Health Cos haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für die Bausch Health Cos sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bausch Health Cos vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Bausch Health Cos. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 51,5 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 40,02 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 36,78 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Bausch Health Cos von 36,78 CAD ist mit +12,82 Prozent Entfernung vom GD200 (32,6 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 36,99 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,57 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Bausch Health Cos-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Bausch Health Cos erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 46,2 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um 112,47 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -66,27 Prozent im Branchenvergleich für Bausch Health Cos bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 92 Prozent im letzten Jahr. Bausch Health Cos lag 45,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

