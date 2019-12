Baumwolle: Nur grün gesponnen oder wirklich Bio / Mit digitaler Technik die Herkunft jeder Faser nachweisen - DBU förderte mit 100.000 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Baumwolle NYBOT Rolling":

Münster (ots) - Immer weniger Kunden möchten ein schlechtes Gewissen beimKleiderkauf haben. Ob Textilien umweltfreundlich, gesundheitlich unbedenklichund unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt und vermarktet werden, istjedoch nicht immer eindeutig. Initiativen, die in dieser Hinsicht vorbildlichsind, stehen vor der Herausforderung, sich von den "Schwarzen Schafen" derBranche und deren Fälschungen abzuheben. Dem Unternehmen Tailorlux (Münster,Westfalen) ist es mit fachlicher und finanzieller Unterstützung durch dieDeutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gelungen, ein Verfahren zur Kennzeichnungvon Bio-Baumwolle zu entwickeln. "Das Projekt zielte darauf ab, einen Beitragfür die Entwicklung von nachhaltigen Lieferketten in der Textilindustrie zuetablieren und damit Programme und Initiativen zu unterstützen, die beim Anbauund beim Vermarkten von Baumwolle auf ökologische und soziale Standards Wertlegen", sagt DBU-Generalsekretär Alexander Bonde.Wasser, Dünger, Pestizide: Baumwollherstellung ist kritisch für UmweltNaturfasern sind nach wie vor gefragt - nicht nur bei der Bekleidung. NachAngaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen(FAO) lag die Erzeugung 2018 gemessen an der gesamten Weltfaserproduktion beirund 30 Prozent. Davon entfallen über 80 Prozent auf Baumwolle. "Dieherkömmliche Baumwollherstellung ist in mehrfacher Hinsicht jedoch kritisch fürdie Umwelt", sagt Dr. Maximilian Hempel, DBU-Abteilungsleiter Umweltforschungund Naturschutz. Der hohe Wasserverbrauch habe zum Beispiel zum fastvollständigen Austrocknen des Aralsees in Usbekistan geführt. Auch der Einsatzgroßer Mengen Düngemittel und Pestizide sei bedenklich für die Umwelt in denAnbaugebieten, die sich vor allem in China, der Türkei und Indien befinden.Hempel: "Um den Energie- und Ressourcenverbrauch sowie den Pestizideinsatz zuverringern, ist es wichtig, den Baumwollanbau umweltverträglich zu gestalten,also auf Bio umzustellen." Damit Plagiate aufgedeckt werden, müsse dabei dieHerkunft jedes Fadens jederzeit nachvollziehbar sein.Leuchtfasern kennzeichnen Baumwolle vom Erzeugerfeld bis zum ProduktDie internationalen Standards und Zertifizierungsmöglichkeiten sehen jedoch erstbeim fertigen Textilprodukt eine Auszeichnung vor. Deshalb stehen sie vor derHerausforderung, Fälschungen durch Vermischen, Verschneiden oder gar Austauschmit konventioneller Baumwolle zu verhindern und die Produktintegrität zusichern. Bisher gleiche die Bio-Baumwolle zu Beginn des Herstellungsprozessesder herkömmlichen. Damit vom Erzeugerfeld bis zum Produkt kein Verfälschenerfolgt und sich das kostenintensive Umstellen auf Bio für den Erzeugerwirtschaftlich lohnt, muss deshalb eine einfache, aber eindeutigeRückverfolgbarkeit der Bio-Baumwolle gewährleistet werden - und zwar nicht nurqualitativ, sondern auch mengenmäßig. Tailorlux hat dafür mit Unterstützung derDBU eine Lösung entwickelt. Eine Markierfaser, die der Baumwolle chemischgleiche, werde mit einem Licht abgebenden Material angereichert und so sichtbargemacht.Technologie erlaubt sichere Rückverfolgung und mengenmäßige ErfassungTailorlux-Geschäftsführer Alex Deitermann: "Die Markierfasern können denEigenschaften der Bio-Baumwolle individuell angepasst werden und gleichen danneinem einzigartigen optischen Fingerabdruck." Das Markieren soll bereits in derBaumwollmühle erfolgen. "Der Anteil Fremdfaser liegt weit unterhalb desinternational definierten Schwellenwerts für die Bezeichnung Bio-Baumwolle", soder Gründer-Geschäftsführer des 2009 aus der Fachhochschule Münsterausgegründeten Unternehmens. Mit dafür speziell entwickeltenMiniatur-Spektrometern werde ein für das menschliche Auge nicht sichtbares, abermaschinenlesbares Sicherheitsmerkmal erstellt, das vom Anbau bis zum fertigenProdukt Rückschlüsse auf den Erzeugerbetrieb zulasse. Außerdem werde in denSpinn- und Webereien durch einen "Inline-Sensor" an der Maschine über dasSignalmuster der vorbeilaufenden Baumwolle die Menge der markierten Wareerkannt. Mit "IntegriTEX" sei so die Rückverfolgbarkeit sogar quantifizierbar,also das Mengenverhältnis zwischen den Originalfasern und zugemischten Fasernexakt nachweisbar.Hinweis für die Redaktionen:Der Abschlussbericht steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung:https://www.dbu.de/projekt_34216/01_db_2848.htmlPressekontakt:Franz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kerstin HeemannJessica BodeKontakt DBUAn der Bornau 249090 Osnabrück0541|9633-5210171|3812888presse@dbu.dewww.dbu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6908/4472383OTS: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)Original-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell