Baumot: Der große Abverkauf wird folgen!

Kursentwicklungen bei der Baumot-Aktie (WKN: A2G8Y8) haben wir bislang stets richtig antizipiert. Gerade erst konnten SD-Leser wieder einen Fast-Verdoppler verbuchen. Nachdem nun Fakten seitens der Regierung geschaffen wurden, dürfte ein großer Sell-off folgen.



Die Beschlüsse der Regierung zu Diesel-Nachrüstung-Programmen können die Baumot-Aktie nur kurzzeitig beleben. Viele Spekulanten und Trader werden sich nun nach und nach wieder aus dem fundamental zu teuren Wert verabschieden, zumal der Ruf Baumots ohnehin stark angekratzt ist.

Der Kurs sollte sich also alsbald wieder in Ruchtung Jahrestiefs unter 2 Euro orientieren. Echte Gewinner-Aktien gibt es wie gewohnt in unserem kostenlosen Live Chat sowie dem hochexklusiven No Brainer Club für besonders zuverlässige Super-Rendite.