Baumot UPDATE: Rückendeckung aus Politik – aber Aktie kracht ein

Es geht Schlag auf Schlag bei Baumot (WKN: A2G8Y8): Der Abgasspezialist meldet am Freitag sozusagen „Rückendeckung“ aus der Politik. So hätten sich beim heutigen Treffen zwischen dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und der Bundesumweltministerin Svenja Schulze alle Beteiligten einstimmig für eine Hardware-Nachrüstung von Diesel-Pkws ausgesprochen.

Trotzdem kracht die Baumot-Aktie bis zu -10% ins Minus. Erst gestern Abend gab das Unternehmen die Mitteilung heraus, sich vom vieldiskutierten Vorstand Roger Kavena zu trennen. Kavena, der als Ankeraktionär über die Holding RMK Beteiligungen GmbH erhalten bleibt und zuletzt durch diverse Insider-Verkäufe Schlagzeilen machte, könnte damit für weiteren Druck auf den Aktienkurs sorgen. Nun wieder zur heutigen Meldung:

Erneut vollmundige Worte – Anleger kritisch

Baumot würde als Abgasspezialist und Entwickler von Abgassystemen von der im Raum stehenden und heute erneut bekräftigten Forderung nach einer Zulassungsverordnung der Hardware-Nachrüstung von Diesel-Pkws profitieren.

Umweltministerin Schulze war bereits vergangene Woche zu Besuch bei Baumot. Nach Unternehmensangaben überzeugte sich die Ministerin von der technischen Umsetzbarkeit einer Hardware-Nachrüstung für Diesel-Pkw und „zeigte sich überzeugt, dass das BNOx System die Grundlage für die Zukunft des Dieselmotors darstellt.“

Der Aktienkurs – und schwergewichtge Investoren, welche die letzten Kapitalerhöhungen nicht immer voll zeichneten – sehen das wohl entschieden anders. Im laufenden Jahr entfernte sich die Baumot-Aktie sukzessive von ihren Höchstständen um die 5 Euro und ist aktuell nur noch 1,73 Euro wert.

