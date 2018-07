Baumot: Sunnyboy-Vorstand streicht Segel – neues Unheil droht

Baumot-Aktionäre (WKN: A2G8Y8) atmen auf: Der „Abgasspezialist“ und COO Roger Kavena, der zuletzt immer wieder durch erhebliche Insider-Verkäufe auffiel, lösen einvernehmlich den Vorstandsvertrag vorzeitig auf. Doch damit nicht alles.

Offiziell betont die Gesellschaft, dass der Kavena-Abgang „im Rahmen der nachhaltigen Senkung der Kostenbasis“ erfolge. Konkret ist die Rede von Einsparungen in Höhe von „500.000 Euro bis 1 Mio. Euro pro Geschäftsjahr“. Doch Kavena bleibt als Ankeraktionär über die Holding RMK Beteiligungen GmbH erhalten. Und damit könnte neues Unheil drohen.

Verkauft Kavena weiter ab?

Denn abgesehen von den weiteren Finanzierungszusagen, die es von Kavenas RMK Beteiligungen geben soll, unterliegt Kavena, der nun weder eine Position im Management noch im Aufsichtsrat bekleidet, keiner offiziellen Mitteilungspflicht von Insider-Geschäften mehr.

So könnte Kavena theoretisch ohne Rücksicht auf offizielle Meldungen seinen Bestand an Baumot-Aktien weiter dezimieren. Lediglich Meldeschwellen müssten beachtet werden.

Ähnliches gilt für die erwähnten „Finanzierungszusagen im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich“. Hier könnte – wie in der Börsen-Praxis möglich – ein Debt-to-Equity Swap zu wunderbaren Konditionen vorbereitet werden, was Kavena neue Verkaufsscheine liefern könnte.

Kavena war unter Baumot-Aktionären bekannt dafür, dass er trotz vollmundiger Meldungen über eine rosige Zukunft auf den Verkaufsknopf seiner Baumot-Papiere gedrückt hat. Und das waren nicht gerade wenige.

sharedeals.de ahnte das Schlamassel

sharedeals.de berichtete und ahnte bereits vor Monaten einen Vorstandswechsel.

Sie suchen unterbewertete Highflyer? – dann profitieren auch Sie von Profi-Wissen

In unserem hochexklusiven No Brainer Club bewegen sich hunderte börsenaffine Investoren. Ein Gremium aus erfahrenen Aktienprofis identifiziert mittels systematischer Analyse wöchentlich Werte mit exzellentem Chance-Gewinn-Verhältnis. Tauschen Sie sich über den exklusiven No Brainer Live-Chat in Echtzeit mit der Community aus und erhalten Sie Antworten auf Fragen, die Sie so nicht bekommen würden. Profitieren auch Sie von Profi-Informationen!